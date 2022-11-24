Украинская церковь уходит в религиозное беззаконие

Украинская православная церковь (УПЦ) приняла принципиальное решение, имеющее значение не только для Русской православной церкви, но и православия в целом. Это решение касается, казалось бы, сугубо церковного вопроса, однако последствия его будут политическими. Что же произошло и как это отразится на жизни православных в России и на Украине?

Синод Украинской православной церкви (УПЦ) 23 ноября принял решение о том, что УПЦ теперь будет самостоятельно варить Святое миро. До последнего времени УПЦ получала миро из Москвы, от РПЦ – сохраняя тем самым важный канал церковного общения.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте УПЦ. И эта инициатива еще на шаг приближает Украинскую церковь к расколу не только с русским, но по большому счету и со всем мировым православием. Поскольку вопросы мироварения для православных Поместных церквей в последнее время стоят особенно остро. Как раз в контексте весьма нетривиальной религиозной жизни на Украине.

Для начала стоит сказать, что вообще такое миро и почему оно так важно для любой православной церкви. Миро – это специальное ароматическое масло, которое является основным компонентом в Таинстве миропомазания. Таинство это в основном происходит сразу после крещения и отсылает православного человека к Пятидесятнице, к нисхождению Святого Духа на апостолов. Через миропомазание христианин получает то, что в православной традиции называется дарами Святого Духа. Или, как утверждают некоторые богословы, «получает в дар Святого Духа» непосредственно для, если так можно выразиться, духовного взаимодействия с Богом.

Отсюда к изготовлению этого масла настолько серьезное отношение в православных церквях. Однако и оно не однозначно. Есть автокефальные церкви, которые принципиально варят миро самостоятельно. К ним относятся Русская, Грузинская, Болгарская, Сербская, Американская, Польская, Чехословацкая и Румынская. Ну и, естественно, Вселенский Патриархат.

При этом Константинополь, который проводит чин мироварения примерно раз в 10 лет, предпочитает, чтобы вместе с патриархом Вселенской церкви миро варили и предстоятели иных Поместных церквей. В первую очередь так называемых греческих: Антиохийской, Александрийской, Элладской, Кипрской и Иерусалимской. Ровно потому, что миро эти церкви получают именно от Константинополя.

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Русская православная церковь (РПЦ) при предоставлении той или иной своей части автокефалии давала и право на самостоятельное мироварение. Так в 1948 году было с Польской православной церковью, которая до того, в 1923 году, «через голову» Москвы получила томос об автокефалии от все того же Константинополя. Правда, полякам «независимость по-константинопольски» почему-то в итоге не понравилась, и они сначала вернулись под омофор Московского патриархата, а потом, каноническим путем получив независимость, варят миро сами.

Так было с православной церковью в Америке, ставшей независимой согласно томосу РПЦ от 1970 года, которую автокефальной признают далеко не все православные церкви, однако все считают ее канонической. Миро в ПЦА варят самостоятельно. Потому что Русская церковь дает такое право своим бывшим автономиям, ставшим Поместными церквями.

Важен этот экскурс в историю мирового православия для того, чтобы было понятно: есть автокефальные церкви, которые варят миро сами, есть автокефальные церкви, которые берут миро от Константинополя, но нет ни одной церковной автономии, которая бы самостоятельно решала, где, как и откуда ей получать миро. Только если такая автономия не намерена уйти в раскол. То есть в полное религиозное беззаконие и отрицание своей связи с остальным православным миром.

И вот теперь стоит вернуться к решению УПЦ о том, что они будут варить миро самостоятельно. Это, естественно, сигнал в адрес Московской патриархии, частью которой до самого последнего времени признавала себя Украинская православная церковь. Ну и украинских властей, которые просто, незамысловато, методом прямого насилия, а то и террора давят и ломают через колено Украинскую церковь. Нельзя не связать это решение УПЦ с недавними обысками СБУ в Киево-Печерской лавре.

На первый взгляд, это снова сигнал об «окончательном отмежевании от Москвы». Но в тексте заявления Синода УПЦ вновь не звучат слова «автокефалия». Зато звучит много иных слов, которые позволяют выдвинуть относительно данного соборного постановления две версии. Либо это очень явный намек на то, что украинские иерархи сами таким решениям не рады, прекрасно понимают, к чему это ведет, и просто исполняют роль «шутов при безумном короле» в лице нынешних украинских властей. Либо «если Бог кого-то хочет наказать, то лишает того разума».

Например, в обосновании о самостоятельном мироварении, которое теперь будет осуществлять УПЦ, говорится: «Исторически мироварение в Киевской митрополии началось с середины XV века. В дальнейшем Святое миро производилось в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре».

А теперь давайте вспомним, что в XV веке Киевская митрополия была частью Руси Литовской. То есть главного политического и идеологического конкурента Московской Руси. Естественно, этому государственному образованию нужна была «своя, независимая от Москвы» церковь. Закончилась, правда, для Киевской митрополии эта история весьма печально – уходом в XVI веке в Брестскую унию с католиками. То есть ситуация там была, если максимально упрощенно, такова, что «так не любили этих русских, что ушли в раскол от всего остального православия». Ничего не напоминает?

Дальше еще интереснее. В заявлении Синода УПЦ говорится еще и о том, что «из-за революционных событий 1917 года эта практика (мироварения) на Украине прекратилась».

Тут снова возникает вопрос: как же так? Ведь как раз в революционные годы, когда Русская церковь была ослаблена, фактически загнана в катакомбы, те ее части, что находились за пределами Советской России всеми силами обособлялись, буквально выгрызали себе статус автокефалий, даже уходили в раскол, разрывая всякое общение с Московской патриархией. А нынешние территории Украины, где к тому же перманентно возникали еще и свои «альтернативные государственные образования» типа УНР или ЗУНР, на церковном уровне внезапно отказались от самостоятельного мироварения? Как-то это не вписывается в контекст той эпохи, не так ли?

Дело здесь в том, что действительно миро в Русской церкви варилось и в Киево-Печерской лавре, и в Москве. Такая практика возникала в Синодальный период. То есть в то время, когда на Руси не было Патриарха. И Киеву такая честь была дарована, как старейшей кафедре Русской православной церкви. Не украинской, заметьте, а именно русской.

А вот в 1917 году случилась не только революция, но и Поместный собор Русской православной церкви, на котором был избран предстоятель РПЦ, патриарх Тихон. Ну, а раз был избран патриарх, то и миро стали варить в Москве. Потому что непосредственное участие в чине мироварения – это прерогатива предстоятеля той или иной Поместной церкви. В нормальных, а не «синодальных» условиях, которые для церковной жизни все же были крайне далеки от нормы.

И вот теперь, когда Синод УПЦ говорит про эту «традицию варить миро до 17-го года», хотелось бы спросить у уважаемых украинских архипастырей: они таким образом что, намекают, что патриарх Кирилл для них не патриарх? И если все же намекают, то почему бы уже не сказать об этом прямо? И тогда было бы окончательно понятно, что эти люди просто уходят в очередной украинский раскол, которых и до того было множество.

Однако есть мнение, что в случае прямых и честных заявлений со стороны Синода УПЦ реакция украинской паствы, равно как и многих священников и епископов, невзирая даже на СВО, может оказаться весьма негативной для Украинской церкви. Люди просто уйдут из этого нового раскола.

Ну и, кстати, «самопровозглашение» УПЦ автокефальной сделает эту структуру нелегитимной в глазах всего остального православного сообщества. У Константинополя, стоит напомнить, уже есть «любимая игрушка» в виде раскольнической церковной структуры – так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). А следовательно, никто за эту новоявленную религиозную организацию в случае чего не вступится. Никакого «международного осуждения», никаких «публичных протестов в связи с угнетенным положением православных на Украине». Ничего. И это в свою очередь полностью развяжет нынешнему киевскому режиму руки. Потому, видимо, украинская церковная иерархия и продолжает играть в некоторые «недоговоренности и умолчания».

Правда, стоит отметить, что и «балансировать на грани намеков» у УПЦ с каждым разом получается все хуже. Тут, говоря простым и совсем не богословским языком, можно только вспомнить русское народное: «нельзя быть немножко беременной». Про «крест и трусы» в силу приличий вспоминать не будем.