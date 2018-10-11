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19 октября, пятница  |  Последнее обновление — 13:36  |  vz.ru
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Выплата советских вкладов грозит крахом экономике России

История с утерянными советскими вкладами требует концовкиФото: Набатов Юрий/Фотохроника ТАСС
Компенсация в полном объеме советских вкладов в Сбербанке после злополучной павловской денежной реформы в 1991 году в очередной раз откладывается. Почему Россия до сих пор не решила эту проблему? Что мешает наконец взять и расплатиться по советским долгам? Подробности...
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За проведенный в Крыму отпуск Киев решил сажать россиян на три года

По новому закону и отпускник в Крыму, и «отпускник» в Донбассе сядут вместе на три года в тюрьмуФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Парламент Украины ввел для жителей «государства-агрессора» – России – уголовное наказание за незаконное пересечение своих границ. Теоретически доброволец в Донбассе и отдыхающий в Евпатории или Ялте оказываются «преступниками» в равной мере. Дойдет ли на самом деле до того, что украинские силовики будут сажать в тюрьму тех, кто съездил «на юга», а потом, на свою беду, оказался на Украине? Подробности...
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Шесть важных особенностей оружия керченского стрелка

Помповое ружье турецкой фирмы Hatsan. Возможно, именно его и использовал РосляковФото: hatsan.com.tr
Трагедия в Керчи заставила задуматься не только об исполнителе этого чудовищного преступления, но и об оружии, которое он выбрал для своей цели. Хотя официальных заявлений на эту тему еще не было, по появившимся фотографиям модель ружья можно с большой долей вероятности опознать. А также предположить, почему убийца выбрал именно это оружие, а не какое-либо другое. Подробности...
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Взятка православным храмом обнажила ссору украинских раскольников

Андреевская церковь известна в том числе по комедии «За двумя зайцами»Фото: "За двумя зайцами"/
Киевская киностудия имени А. П. Довженко
Известная на весь мир визитная карточка Киева – Андреевская церковь – по решению украинских политиков была передана Константинопольскому патриархату в безвозмездное пользование. Юристы говорят о незаконности такого щедрого подарка, а оппозиционные политики – о взятке патриарху Варфоломею со стороны Порошенко. Так ли это на самом деле и стоит ли ожидать аналогичных событий в будущем? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Кто управляет протестами в Ингушетии

Наталья Мкртчан, политический обозреватель
Группа бывших ингушских чиновников, депутатов и попавших в немилость предпринимателей только кажется единой. Заручившись главным козырем – властью над толпой, эти восемь товарищей решили диктовать условия федеральным властям. Ну разве не смешно? Подробности...

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        • Упал

        • Остался прежним

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          Взятка православным храмом обнажила ссору украинских раскольников

          Андреевская церковь известна в том числе по комедии «За двумя зайцами»   19 октября 2018, 13:22
          Фото: "За двумя зайцами"/
          Киевская киностудия имени А. П. Довженко
          Текст: Алексей Нечаев

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          Известная на весь мир визитная карточка Киева – Андреевская церковь – по решению украинских политиков была передана Константинопольскому патриархату в безвозмездное пользование. Юристы говорят о незаконности такого щедрого подарка, а оппозиционные политики – о взятке патриарху Варфоломею со стороны Порошенко. Так ли это на самом деле и стоит ли ожидать аналогичных событий в будущем?

          Спикер украинского парламента Андрей Парубий в четверг вечером подписал закон, согласно которому знаменитая Андреевская церковь в Киеве по инициативе Петра Порошенко передается в пользование Константинопольскому патриархату.

          Утром в четверг за передачу церкви Варфоломею проголосовали депутаты Рады, отдав 237 голосов «за». Этого более чем достаточно для утверждения решения. Предполагается, что церковь будет находиться в безвозмездном постоянном пользовании Фанара при условии соблюдения законодательства об охране культурного наследия Украины.

          Таким образом Андреевская церковь стала первой жертвой современного этапа украинских раскольнических игр на фоне раскола в мировом православии.

          Чем известна Андреевская церковь?

          Церковь в стиле барокко была построена по указу российской императрицы Елизаветы Петровны в середине 18-го века. Проектировал ее выдающийся архитектор Бартоломео Растрелли, а реализацией проекта, то есть его строительством, занимался Иван Мичурин – один из ведущих зодчих той эпохи.

          К середине 20-го века при Иосифе Сталине в храме была размещена Киевская духовная семинария, однако при Хрущеве ее деятельность была остановлена, а в конце 60-х годов церковь открыли в качестве музея.

          Позже во времена Виктора Ющенко храм был передан в пользование неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ была основана во времена распада Российской империи и до сих пор тесно связана с украинской эмиграцией и спецслужбами в США и Канаде) во главе с раскольником Макарием. При Викторе Януковиче здание было частично реконструировано вместе с прилегающей территорией – Андреевским спуском, признанной визитной карточкой Киева.

          На ваш взгляд

           
          Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?




          Обсуждение: 44 комментария
          К слову, жители стран бывшего СССР прекрасно знают виды Андреевского спуска и этой церкви не только благодаря творчеству великого киевлянина Михаила Булгакова, но и благодаря художественному комедийному фильму «За двумя зайцами», снятому в 1961 году в Киеве на киностудии им. Довженко. Именно в Андреевскую церковь шли венчаться герои фильма Проня Прокоповна и Свирид Петрович.

          До последнего времени храм оставался собственностью государства, при этом служили здесь представители раскольничьей УАПЦ. Однако теперь они лишились своего главного храма, что стало отдельным предметом конфликта между автокефалистами, к которому мы еще вернемся.

          Как Рада соучаствовала в схеме Порошенко

          Украинские оппозиционные СМИ, блогеры и политики воспринимают инициативу Порошенко по передаче Андреевской церкви Константинополю как взятку. Попутно шутят о том, что Фанару можно было бы передать газотранспортную систему Украины, заводы «Рошен» и здание администрации президента.

          В то же время украинские юристы считают, что Рада не имела права принимать подобный закон. Во-первых, управление объектами госсобственности является конституционной компетенцией кабмина Украины, а не Рады. Во-вторых – передача конкретного объекта госсобственности не может быть предметом закона, а является актом индивидуального характера.

          Также не стоит забывать, что, согласно статье 35 конституции Украины, церковь и религиозные организации по-прежнему отделены от государства.

          Таким образом, депутаты Рады в известной степени стали соучастниками де-факто преступления, совершенного президентом Украины, команда которого маскирует данную взятку под «символический жест единения с Матерью-Церковью».

          Как поссорились Филарет и Макарий

          Примечательно, что ситуация вокруг Андреевской церкви вскрыла давний спор между лидерами украинского раскольничества – главой УАПЦ Макарием и лидером столь же неканонического «Киевского патриархата» Филаретом – за власть и влияние среди приверженцев автокефализма.

          Так, Макарий, комментируя инициативу Порошенко, с грустью рассказал о том, что «жертвует кафедральный собор» на благо создания поместной церкви.

          «Обратились ко мне, я соглашаюсь дать Андреевскую церковь. Я сказал, если УАПЦ будет входить в поместную православную церковь, то мы согласны, потому что я не могу не быть последовательным. Когда я поминаю патриарха и иду навстречу, то надо жертвовать один кафедральный собор, и мы жертвуем тем», – заявил глава УАПЦ телеканалу ZIK.

          При этом ранее в Киеве ходили слухи, что за присоединение Макария к процессу получения томоса ему «подарят» Андреевскую церковь окончательно и бесповоротно. Но в последующем Порошенко изменил свое мнение, решив, что Варфоломею церковь нужнее, таким образом «опрокинув» Макария.

          В тот же день, как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, стало известно, что Макарий и Филарет разругались из-за вопросов организации объединительного собора, проведение которого нужно для получения томоса.

          В частности, глава УАПЦ пожаловался на то, что глава «Киевского патриархата» не дал ему возможности выбирать устав, статус и название будущей церкви. «Название уже есть, и вы должны присоединиться», – процитировал он Филарета.

          Также Филарет не согласился объединять два устава церквей в один.

          «Я ему говорю: «Чтобы Собор собирать, нет устава». – «А устав у меня есть». – «У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один устав», – заметил Макарий. «Нет, будет мой устав», – ответил Филарет.

          По словам Макария, статус новой церкви также остается не до конца выясненным. «Когда я спросил: митрополия, будет ли митрополия, он со злобой сказал, что митрополии не будет, будет патриархия», – привел слова Филарета глава УАПЦ.

          Все это, безусловно, ставит под сомнение создание некой единой церкви, подчиняющейся Константинополю и Варфоломею.  

          Киево-Печерской лавре приготовиться?

          Как сообщает пресс-служба заповедника «София Киевская», Андреевская церковь после решения Рады формально останется в собственности государства, но при этом с представителями Фанара будет заключен договор об использовании церкви.

          При этом ряд экспертов предполагает, что в случае с передачей Андреевской церкви Константинополю украинскими политиками была отрепетирована юридическая составляющая захвата Киево-Печерской лавры.

          Напомним, что на сегодняшний день нижняя часть Лавры находится в ведении канонической УПЦ МП, а верхняя часть Лавры – в юрисдикции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, то есть в собственности государства.

          На это в том числе указывает сентябрьское решение министра культуры Украины Евгения Нищука: провести инвентаризацию всех икон и других культурно-исторических ценностей в храмах УПЦ МП, в частности в Киево-Печерской лавре.

          Как бы там ни было, после беспрецедентной истории с Андреевской церковью православным Украины остается надеяться лишь на то, что Бог вразумит украинских политиков, и параллельно готовиться к обороне одной из главных святынь русского православия – Киево-Печерской лавры.


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