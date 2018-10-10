Сможет ли Москва заменить Константинополь для православного мира

Прихожане РПЦ теперь не смогут венчаться в Анталье, Стамбуле или на Родосе – если это храм Константинопольского патриархата. Но поклоняться святыням, в том числе на Афоне, можно. Таковы некоторые последствия разрыва евхаристического общения Москвы и Фанара. Оказалась ли РПЦ в самоизоляции, или, напротив, она сможет «прибить свой щит на врата Царьграда»?

Священный синод Русской православной церкви накануне принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

«В практическом плане это означает, что мы не сможем совершать совместные богослужения с Константинопольским патриархатом. Наши архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургий совместных с иерархами и священниками Константинопольского патриархата. Миряне не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата», – объяснил журналистам председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион.

Итак, причащаться и участвовать в таинствах (крещение, венчание, отпевание) в храмах Константинопольского патриархата верующим РПЦ отныне нельзя. При этом верующие смогут поклоняться любым общехристианским святыням после разрыва отношений между Московским и Константинопольским патриархатами. Об этом ТАСС во вторник заявил зам председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов. Так он ответил на вопрос, смогут ли прихожане РПЦ поклоняться святыням Афона. Святая Гора, напомним, находится в церковной юрисдикции Константинополя.

В Синоде отметили: совместное служение с константинопольскими клириками остановлено до отказа Фанара (Константинопольского патриархата) от принятых «антиканонических решений» на Украине. Таким образом, Константинополю оставлен путь к преодолению начинающегося раскола. Пока же расхождение в мировом православии продолжает углубляться. Патриарх Сербский Ириней, назвавший решение Варфоломея катастрофическим, заявил во вторник: действия Константинопольского патриархата обернутся расколом не только на Украине, но и в других поместных церквах.

Если Иерусалимский патриархат примет сторону Фанара, если в Храм Гроба Господня будут допущены раскольники из «Киевского патриархата», то РПЦ приостановит участие в службах в этой святыне мирового христианства. Об этом во вторник заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон. Добавим, что такое прекращение не помешает пастве РПЦ присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня, которая ежегодно в канун Пасхи проходит в этом Храме.

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Тем временем, как и ожидалось, начались «перебежки» из канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Как и предсказывали эксперты газеты ВЗГЛЯД, одним из первых среди предателей оказался митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Во вторник он объявил себя клириком не УПЦ МП, а Константинопольского патриархата.

Киевские власти, на радостях, заявили, что это РПЦ является «раскольником в мировом православии». «Такая реакция духовной и светской власти России на стремление украинцев и решение Вселенского патриархата означает, что мы на правильном пути», – заявил Петр Порошенко. А представитель «Киевского патриархата» Евстратий Зоря отметил, что «самоизоляции» Московского патриархата «в ответ на законные решения международного сообщества».

На деле же поместные церкви заняли выжидательную позицию. Болгарская и Грузинская церкви, Польская автокефальная церковь заявили о том, что ждут официальную реакцию Москвы.

В Московском патриархате говорят о том, что «больше нет единого координирующего центра в Православной церкви». Константинополь «самоликвидировался» в качестве такого центра, сказал глава ОВЦС митрополит Иларион. Можно ли сказать, что в условиях «православного майдана», на роль такого центра будет претендовать Москва, которая еще в XV веке, устами старца Филофея назвала себя Третьим Римом – и, заметим, именно после падения Константинополя?

«Москва никогда не будет себя сама идентифицировать как лидера. Это не в русском менталитете и не в понимании русской церкви. Это должны делать другие люди и другие церкви», – сказал газете ВЗГЛЯД протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ, бывший пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси. «Но, – добавил он, – вообще в принципе

две трети прихожан мирового православия и две трети священнослужителей и храмов, если считать все в мире, принадлежат РПЦ. Поэтому она является фактически лидером».

Отец Владимир отметил особое отношение РПЦ к делам церкви. «Русская церковь всегда ратовала за соборное отношение к проблемам всемирного православия, предоставление автокефалии, например, должно быть консенсусным, то есть «за» должны быть все церкви», – напомнил он. Например, когда в 1990 году РПЦ дала автономию УПЦ МП, было получено письменное согласие предстоятелей всех поместных церквей, подчеркнул Вигилянский. «Так всегда действовала и будет действовать РПЦ, она никогда в жизни не будет себя провозглашать себя первой по православию, центром православия и еще что-то в этом духе». То есть, «прибивать щит на врата Царьграда» РПЦ, как уверен отец Владимир, не будет.

Отметим, что среди духовенства и мирян высказывается такое мнение: в диптихе (перечне) поместных церквей, следующей по чести после Константинополя идет Александрийская православная церковь – следовательно, РПЦ может признать Александрию «главной», дабы избежать «самоизоляции». Отец Владимир не уверен, что такой вариант реалистичен.

«Я думаю, что для этого также потребуется соборное решение, – сказал он. – На Всеправославном совещании, которое, надеюсь, будет в связи с действиями Константинополя, если все остальные это поддержат, РПЦ тоже поддержит это решение. Она не будет действовать отдельно от других. У нас церковь соборная».

Таким образом, РПЦ вряд ли будет претендовать на роль формального главы мирового православия. Но не окажется ли она, напротив, в роли изгоя?

Известный богослов, протодиакон Московского патриархата Андрей Кураев считает, что решение Священного синода может стать наложением контрсанкций на самих себя. «Мы запретили своим священникам и мирянам служить на Афоне, причащаться, посещать греческие храмы и т.д. Меры эти односторонние, Константинополь ничего запрещать нам не будет», – заявил Кураев газете ВЗГЛЯД.

По его словам, все те аргументы, «которые мы на протяжении почти 30 лет бросали в лицо украинским раскольникам, начинают оборачиваться против нас». «Теперь уже они могут ездить на Афон», – привел пример отец Андрей. В то же время он указал на то, что никакой отчетности перед патриархией нет, и если обычный человек захочет помолиться во время зарубежной поездки, то ему ничто не помешает сделать это.

РПЦ уже объявила о самоизоляции от Фанара, считает эксперт по отношениям РПЦ с греческими церквями Максим Клименко. «В юрисдикции Константинополя находятся греческая диаспора в США и Канаде. Это вся Австралия. Это десятки епархий и митрополий по всем миру от Гонконга до Стокгольма. В составе Константинополя и Финская православная церковь и эстонская. Это добрая половина всех приходов и монастырей в Греции», – перечислил Клименко в комментарии газете ВЗГЛЯД. Добавим, что в подчинении Фанара находятся храмы в Стамбуле, а также, например, в курортной Анталье и на греческом острове Родос.

Член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков уверен: беспокойство по поводу самоизоляции беспочвенно. «Это любимая страшилка. Эти люди не понимают, что имеют дело с церковью, а не политическими элитами, – сказал отец Андрей газете ВЗГЛЯД. – Это то, чем пугают нашу власть, когда идет речь о необходимости более решительной защиты русских людей на Украине... А дело в том, что это полный абсурд. Русская православная церковь стоит на пути канонической правды, а значит – Божией правды. Поэтому она в принципе не может быть изолированной. Многие поместные церкви и иерархи понимают правду Русской православной церкви и поддержат ее».