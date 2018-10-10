Православные церкви Болгарии, Грузии и Польши отреагировали на решение Синода РПЦ

Польская автокефальная православная церковь, Болгарская православная церковь и Грузинская православная церковь пока не комментируют решение Русской православной церкви прервать отношения с Константинопольским патриархатом, ожидая официальных документов из Москвы.

«Комментарии будут только тогда, когда мы получим документы от московского синода. Тогда наш синод сможет принять решение, и мы выскажем свою позицию», – сообщил представитель Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы Ежи Дорошкевич, передает ТАСС.

Болгарская православная церковь (БПЦ) также ждет официальной информации о решении синода РПЦ. «О решении синода РПЦ мы знаем по сообщениям СМИ, поэтому ждем официальной информации. Как только письмо из РПЦ поступит, синод Болгарской православной церкви соберется для его обсуждения», – сообщили в церковной администрации.

В Грузинской православной церкви также заявил, что озвучат свою позицию в связи с решением РПЦ по итогам заседания Священного Синода, которое состоится в ближайшем будущем, передает РИА «Новости».

«Такие вопросы должны решаться на другом уровне, поэтому по итогам заседания Священного Синода, мы озвучим нашу позицию по всем текущим вопросам», – заявили в патриархии.

Напомним, Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Православие из-за Константинополя утратило единый координирующий центр.