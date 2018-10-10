Синод РПЦ признал невозможным евхаристическое общение с Фанаром

Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

«Принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой поместной церкви лица со всеми рукоположенными ими «епископами» и «клириками», посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств – все это выводит Константинопольский патриархат за пределы канонического поля и, к великой нашей скорби, делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами», – сказано в заявлении на сайте Московского патриархата.

В синоде отметили, что сослужение с клириками Константинопольского патриархата остановлено до отказа от принятия Фанаром «антиканонических решений».

Ранее глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что шаги стамбульского синода по Украине вынуждают РПЦ разорвать единство с Константинопольским патриархатом. Было приостановлено молитвенное общение и поминовение Константинопольского патриарха.

Напомним, синод Константинопольского патриархата принял решение о предоставлении «УПЦ КП» и Украинской автокефальной церкви статуса каноничных церквей.