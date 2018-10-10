Константинополь признал раскольническую церковь канонической

Синод Константинопольского патриархата принял решение о предоставлении так называемым УПЦ Киевского патриархата и «Украинской автокефальной церкви» статуса каноничных церквей, сообщает греческое издание Ортодоксия.инфо со ссылкой на источники.

Информацию о признании обоих церквей Синодом подтвердил и источник греческого агентства церковных новостей «Ромфеа», передает «Интерфакс».

В среду сообщалось, что Синод Вселенского патриархата объявил незаконной аннексию Киевской митрополии Русской православной церковью в 1686 году и удовлетворил апелляции Филарета и Макария. Ранее они обращались к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о признании.

Напомним, на Украине действуют три православные церкви. УПЦ Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием является единственной признанной в православном мире церковью в стране.

УПЦ так называемого Киевского патриархата во главе с патриархом Филаретом, которая откололась от РПЦ в 1992 году, в Москве именуется раскольнической, ее предстоятеля еще в 1997 году РПЦ предала анафеме. Также есть Украинская автокефальная церковь, созданная в 1917 году, главой ее является митрополит Макарий.