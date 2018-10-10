Константинополь обвинил РПЦ в аннексии и снял анафему с «патриарха» УПЦ

Синод Вселенского патриархата объявил незаконной аннексию Киевской митрополии Русской православной церковью в 1686 году, сообщили в раскольнической украинской церкви.

«Из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях Синода Вселенского патриархата: об удовлетворении апелляции патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария) и о признании незаконной аннексии Киевской митрополии Русской церковью в 1686 году», – написал в своем Facebook пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря.

Он отметил, что нужно подождать официального объявления синода.

Удовлетворив апелляцию патриарха Филарета и митрополита Макария, синод восстановил их в каноническом сане, сняв анафему, наложенную РПЦ.

Напомним, на Украине действуют три православные церкви. УПЦ Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием является единственной признанной в православном мире церковью в стране.

УПЦ так называемого Киевского патриархата во главе с патриархом Филаретом, которая откололась от РПЦ в 1992 году, в Москве именуется раскольнической, ее предстоятеля еще в 1997 году РПЦ предала анафеме. Также есть Украинская автокефальная церковь, созданная в 1917 году, главой ее является митрополит Макарий.