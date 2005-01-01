Главу УПЦ МП Онуфрия внесли в базу «Миротворца»

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий после прошедшего накануне заседания синода Украинской православной церкви (УПЦ) внесли в базу скандального сайта «Миротворец».

«Миротворец» утверждает, что Онуфрий якобы является «агентом влияния Русской православной церкви (РПЦ) на Украине и противником создания независимой поместной церкви в Украине», передает ТАСС.

Основанием для включения его в базу стал отказ митрополита встречаться с экзархами Константинопольского патриархата, а также решение священного Синода УПЦ потребовать от экзархов покинуть каноническую территорию Украинской православной церкви.

Напомним, накануне митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата заявил, что «те представители Константинопольского патриархата, которые прибыли на Украину с определенным заданием, по нашему мнению, находятся здесь и действуют антиканонично». В УПЦ МП заявили, что экзархи, которые просили встречи с митрополитом Киевским и всея Руси, приехали без позволения со стороны Церкви, самочинно.

Между тем президент Украины Петр Порошенко в среду на встрече с украинской общиной в США заявил, что якобы возглавляет самую большую православную страну Европы

Украинский сайт «Миротворец» публикует персональные данные журналистов и общественных деятелей разных стран, которые, по его мнению, «провинились» перед украинским национализмом.

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