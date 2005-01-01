Порошенко объявил Украину самой большой православной страной Европы

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с украинской общиной в США заявил, что возглавляет самую большую православную страну Европы.

Порошенко заявил о важности получения украинской церковью томоса об автокефалии, а также выразил убежденность, что церковь должна быть отделена от государства, – особенно, если государство иностранное, сообщает пресс-служба украинского президента.

«Это наша задача – защитить Украину от той иностранной церкви. Потому что мы самая большая православная страна Европы. Церковь должна быть одна – украинская», – сказал Порошенко.

Он вновь заявил, что Украина вышла на финишную прямую в вопросе получения томоса.

В среду наместник Святогорской лавры, викарий Донецкой епархии митрополит Арсений (Яковенко) сообщал, что Святогорская, Киево-Печерская и Почаевская лавры «категорически против автокефалии».

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий отказался встречаться с экзархами Константинопольской церкви, которые прибыли на Украину, чтобы «проложить путь к автокефалии».

На прошлой неделе министерство культуры Украины начало опись имущества Украинской православной церкви (УПЦ) на Сумщине.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о риске колоссальных потерь, которыми грозит РПЦ «автокефалия Украины».