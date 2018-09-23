Глава УПЦ МП Онуфрий отказался встречаться с экзархами Константинопольской церкви

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий отказался встречаться с экзархами Константинопольской церкви, которые прибыли на Украину, чтобы «проложить путь к автокефалии».

«Те представители Константинопольского патриархата, которые прибыли в Украину с определенным заданием, по нашему мнению, находятся здесь и действуют антиканонично», – приводит «Интерфакс» слова управделами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония.

В УПЦ МЦ заявили, что экзархи приехали без позволения со стороны церкви, самочинно.

Экзархи просили встречи с митрополитом Киевским и всея Руси.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что гарантирует уважение прав верующих канонической УПЦ МП в случае предоставления автокефалии так называемому Киевскому патриархату.

Между тем, иерарх Сербской православной церкви епископ Бачский Ириней (Булович) заявил, что одностороннее решение Константинопольского патриархата о предоставлении Украине автокефалии разрушит единство православного мира.

Первоиерарх Русской православной церкви за границей митрополит Иларион назвал создание автокефалии на Украине политической атакой на православие.