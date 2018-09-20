Порошенко рассказал о судьбе УПЦ МП на Украине

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что гарантирует уважение прав права верующих канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в случае предоставления автокефалии так называемому Киевскому патриархату.

«Я гарантирую, что государство будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, у которой есть единство с Русской православной церковью, и называть ее будем так же», – приводит его слова РИА «Новости».

Он также пообещал, что государство защитит права священников и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата, «которые добровольно примут решение выйти из-под Москвы и будут творить единую православную украинскую церковь».

Ранее в четверг Порошенко второй раз объявил о «финишной прямой» в вопросе автокефалии.

Первоиерарх Русской православной церкви за границей митрополит Иларион назвал создание автокефалии на Украине политической атакой на православие.