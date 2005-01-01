Порошенко второй раз пошел на «финишную прямую» в вопросе автокефалии

Приехавшие в Киев экзархи Констанипольского патриархата заявили о близящемся к завершению процессе предоставления автокефалии Украине, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Экзархи патриарха, отбросив все условности, сказали мне, что процесс предоставления автокефалии Украины выходит на финишную прямую», – цитирует ТАСС выступление Порошенко в Верховной раде с ежегодным посланием.

В июле администрация Порошенко уже сообщала, что Украина договорилась с Константинополем о получении томоса ко дню Крещения Руси (то есть до 28 июля). Но этого так и не произошло, и Порошенко уволил замглавы своей администрации Ростислава Павленко, который был «куратором идеи предоставления Украине церковной автокефалии».

Предстоятель непризнанной УПЦ КП Филарет заявлял, что Украинская православная церковь «Киевского патриархата» в случае получения автокефалии станет крупнейшей в мире, оставив позади Московский патриархат.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предупреждал о возможном начале полномасштабной войны в случае легализации раскольнических организаций.