Киевские раскольники пообещали отобрать половину всех приходов РПЦ

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17 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:10  |  vz.ru
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Россия хуже США защищена от атаки на энергосистему

Могут ли русские хакеры устроить Америке блэкаут?Фото: Mike Cassese/Reuters
Прибывший в Москву министр энергетики США Рик Перри обвинил «русских хакеров» в новом преступлении – на сей раз во взломе американской сети энергоснабжения. Как всегда, «есть четкие свидетельства, это не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо». Действительно ли можно, сидя в России, нажатием клавиши погрузить Америку во мглу? Страшна ли атака в обратную сторону? Подробности...
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Российский ВПК поменял украинскую зависимость на другую

Отсутствие украинских моторов поставило под угрозу поставки российских фрегатов ИндииФото: Сергея Смольского/ТАСС
Правительство заявило о достижении исторической вехи: отечественная оборонка смогла полностью отказаться от комплектующих, произведенных на Украине. С одной стороны, это действительно серьезное достижение. Но если разобраться подробнее, несложно заметить, что найденное решение таит в себе ряд подводных камней. Подробности...
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Из ЕС идет смертельная угроза мемам, «фотожабам» и свободе интернета

Уже в следующем году европейские пользователи интернета могут столкнуться с серьезными ограничениямиФото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Евросоюз готовится шокировать мир законом, вводящим жесткую фильтрацию всего, что попадает в интернет. Под угрозой свободное распространение информации, карикатуры и мемы, научный и культурный обмен. Эта «цензура роботов» заставляет вновь вспомнить о предложениях по переводу российского сегмента интернета на «китайский путь развития». Подробности...
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Рекорд очередных «друзей Путина» шокировал европейских либералов

Королевство Карлсона, хюгге и фрикаделек постепенно превращается в рекордсмена по убийствам и изнасилованиямФото: TT News Agency
В воскресенье в Швеции подвели окончательные итоги парламентских выборов. Как и ожидалось, партия евроскептиков «Демократы Швеции» добилась рекордных результатов, хотя на протяжении всей кампании ее пытались шельмовать «сговором с Путиным». Но секрет этого успеха не в протестах против политики ЕС и НАТО, а в том, что страну Карлсона захлестнула волна преступности. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Ближний Восток 40 лет ждет нового прорыва дипломатии

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Одной из первостепенных задач российской ближневосточной политики состоит в обосновании тезиса о том, что «пересидеть» не удастся. В этом смысле пример Кэмп-Дэвида является положительным, по крайней мере в одном отношении. Подробности...

США приступили к проматыванию символического капитала

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинские политики готовы признавать за Константинополем любые притязания, учитывая, что религиозные вопросы эту аудиторию интересуют мало. Это создает возможность для Константинополя немедленно урвать кусок – но какой ценой? Подробности...
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«Мудрые мысли» Ларошфуко и Мастера Йоды

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жанр афоризма получил вторую жизнь с развитием интернета. «Мудрые мысли» кочуют из одной подборки в другую, меняя по пути авторов и происхождение. Черчилль, Эйнштейн, Раневская – сколько вздора им приписано, на скольких банальностях стоит, как проба на фальшивом золоте, имя известного человека. Подробности...
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    Петров и Боширов дали интервью Симоньян

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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

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          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?

          Киевские раскольники пообещали отобрать половину всех приходов РПЦ

             17 сентября 2018, 13:25
          Фото: Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Ольга Никитина

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          Украинская православная церковь «Киевского патриархата» в случае получения автокефалии станет крупнейшей в мире, оставив позади Московский патриархат, об этом заявил предстоятель непризнанной УПЦ КП Филарет.

          «Еще в советские времена украинская церковь составляла около 60% приходов всей российской церкви. Фактически украинский экзархат составлял больше половины всего Московского патриархата», – заявил он в интервью «РБК Украина».

          «Когда теперь будет создана автокефальная Украинская церковь, к ней отойдет не меньше половины приходов, и Московский патриархат не будет самым крупным в мире», – сказал Филарет.

          На ваш взгляд

           
          Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?




          Обсуждение: 39 комментариев

          По его словам, Московский патриархат «уже не будет иметь такого влияния», а «в мировом православии наступит мир».

          Он также заявил о готовности принять всех архиереев Московского патриархата в новую поместную церковь. Филарет отметил, что, по его подсчетам, в «единую церковь» готовы перейти до двух третей епископата.

          «Их будет стимулировать то, что приходы МП сами начнут туда переходить. Так что архиереи могут остаться без приходов, и будут вынуждены идти за своей паствой», – сказал Филарет.

          По его словам, УПЦ КП получит автокефалию на синоде Константинопольской церкви 9-10 октября.

          Ранее митрополит Иларион заявил, что предоставление автокефалии Украинской православной церкви «Киевского патриархата» может привести к кровопролитию из-за действий раскольников.


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