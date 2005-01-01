Киевские раскольники пообещали отобрать половину всех приходов РПЦ

Украинская православная церковь «Киевского патриархата» в случае получения автокефалии станет крупнейшей в мире, оставив позади Московский патриархат, об этом заявил предстоятель непризнанной УПЦ КП Филарет.

«Еще в советские времена украинская церковь составляла около 60% приходов всей российской церкви. Фактически украинский экзархат составлял больше половины всего Московского патриархата», – заявил он в интервью «РБК Украина».

«Когда теперь будет создана автокефальная Украинская церковь, к ней отойдет не меньше половины приходов, и Московский патриархат не будет самым крупным в мире», – сказал Филарет.

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По его словам, Московский патриархат «уже не будет иметь такого влияния», а «в мировом православии наступит мир».

Он также заявил о готовности принять всех архиереев Московского патриархата в новую поместную церковь. Филарет отметил, что, по его подсчетам, в «единую церковь» готовы перейти до двух третей епископата.

«Их будет стимулировать то, что приходы МП сами начнут туда переходить. Так что архиереи могут остаться без приходов, и будут вынуждены идти за своей паствой», – сказал Филарет.

По его словам, УПЦ КП получит автокефалию на синоде Константинопольской церкви 9-10 октября.

Ранее митрополит Иларион заявил, что предоставление автокефалии Украинской православной церкви «Киевского патриархата» может привести к кровопролитию из-за действий раскольников.