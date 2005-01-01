В РПЦ заявили о возможном кровопролитии как следствии автокефалии УПЦ

Митрополит Иларион заявил, что предоставление автокефалии Украинской православной церкви «Киевского патриархата» (УПЦ КП) может привести к кровопролитию из-за действий раскольников.

«Если УПЦ (Московского патриархата) признают церковью страны-агрессора, (...) ее лишат законных прав, то мы можем ожидать (...) чего угодно», – передает RT слова митрополита Илариона.

В частности, это может привести к тому, что «раскольники возьмут контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра». Тогда «православные верующие будут защищать эти святые места, и может начаться кровопролитие».

Представитель РПЦ подчеркнул, что гарантий, о которых говорит Киев, недостаточно, так как Верховная рада уже рассматривает законы, направленные «на дискриминацию и изоляцию Украинской православной церкви (Московского патриархата)».

В частности, один из таких законов предполагает переименование УПЦ Московского патриархата (МП) в Русскую православную церковь на Украине.

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