«Киевский патриархат» предложил избрать Филарета главой «единой церкви» Украины

«Патриарха» Филарета (Денисенко) выдвинут в качестве кандидата на место предстоятеля «единой церкви», которому Константинополь сможет вручить томос, сообщил пресс-секретарь так называемого Киевского патриархата «архиепископ» Евстратий Зоря.

Он сообщил, что планируется Собор, на котором встретятся «архиереи» для принятия решения о том, что сторонники украинской автокефалии «уже составляют единую церковь».

Зоря сказал, что речь идет о «Киевском патриархате», «Украинской автокефальной православной церкви» и примерно 10 представителях Московского патриархата, передает ТАСС со ссылкой на «Радио Новое Время».

Уточняется, что церкви смогут выдвинуть своих кандидатов в предстоятели.

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«И после того, как состоится эта процедура, уже выбранный предстоятель единой церкви получает томос как документ», – заявил Зоря.