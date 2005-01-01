В Сербской церкви оценили последствия автокефалии на Украине

Одностороннее решение Константинопольского патриархата о предоставлении Украине автокефалии не позволит этой стране создать единую церковь и разрушит единство православного мира, заявил иерарх Сербской православной церкви епископ Бачский Ириней (Булович).

Епископ Ириней отметил, что Константинополь ведет переговоры об автокефалии с раскольническими «церквами» и с государственными властями Украины, хотя в этой стране действует автономная поместная церковь, находящаяся в подчинении Московского патриархата, признанная всеми без исключения православными церквами, передает ТАСС.

По его словам, Константинополь полагает, что имеет право принимать такие решения по собственной инициативе, пренебрегая прежде существующими границами автокефальных поместных церквей и невзирая на их позицию или сопротивление. Епископ Ириней указал, что такая позиция «совершенно не выдерживает критики».

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«Согласно действительному устройству церкви, выше епископата и полноты автокефальной церкви стоит лишь соборный институт, т. е. авторитет собора всех или большинства автокефальных церквей (Вселенский собор) или собор большинства церквей какого-либо большого региона», – сказал иерарх Сербской православной церкви.

«Первый епископ нашего Востока является не абсолютно первым, как это имеет в юрисдикции старого Рима», – пояснил владыка Ириней.

Он считает, что такое решение Константинопольского патриархата приведет к устранению преград для множества новых расколов в православном мире. «Получается, что, будучи раскольнической общиной, рано или поздно ты все равно будешь оправдан, восстановлен и, более того, возвышен до статуса автокефальной церкви», – сказал епископ.

Владыка уверен, что создать единую церковь на Украине методами, предлагаемыми президентом этой страны Петром Порошенко, будет невозможно. «Вместо трех образований, существующих на данный момент, возможно или вероятно, возникнет новая «конфедерация» весьма слабо соединенная по сути, признаваемая одними церквами и не признаваемая другими, в то время как имеющая большинство каноническая церковь останется там, где она находится и сейчас: под покровом и эгидой Московского патриархата», – заключил он.

Ранее первоиерарх Русской православной церкви за границей митрополит Иларион назвал создание автокефалии на Украине политической атакой на православие.