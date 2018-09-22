Украина начала опись имущества УПЦ

Министерство культуры Украины создало комиссии для оценки имущества ряда религиозных общин Украинской православной церкви (УПЦ) на Сумщине, сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

«20 сентября мы получили письмо, в котором говорилось, что создана комиссия для описи имущества нашего храма», – сказал благочинный Спасо-Преображенского храма в селе Глухов протоиерей Алексей Радионов, говорится на сайте отдела.

В УПЦ обеспокоены, что «инициатива может быть первым звеном в цепи других по захвату собственности религиозных общин УПЦ в пользу раскольников».

Председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов сообщил, что минкульт не имеет права переписывать чужое имущество. «Томос еще не дали, а имущество в храмах уже описывают. Как Вы думаете, что будет после Томоса?» – отметил он.

В четверг глава центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук сообщал, что, по результатам опроса жителей Украины, менее половины поддерживают предоставление украинской раскольнической церкви автокефалии.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что гарантирует уважение прав верующих канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в случае предоставления автокефалии так называемому Киевскому патриархату.

Ранее Митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, наместника Киево-Печерской лавры поместили в базу данных украинского сайта «Миротворец» после того, как он заявил о поступающих угрозах захвата «московских» святынь.