Выяснилось, сколько украинцев поддерживают автокефалию

Глава центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук сообщил, что, по результатам опроса жителей Украины, менее половины поддерживают предоставление украинской раскольнической церкви автокефалии.

Респондентам задавали вопрос: «Поддерживаете ли вы предоставление томоса на создание автокефальной поместной Украинской православной церкви?». «У нас есть 45% населения, которые поддерживает эту идею, выступают за создание единой поместной православной церкви», – сказал Дмитрук, передает РИА «Новости».

По его информации, 14,2% опрошенных скорее не поддерживают автокефалию, 16,3% – не поддерживают. 24,4% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко с 11 по 18 сентября во всех областях Украины за исключением территории ДНР и ЛНР. Были опрошены более 2 тыс. респондентов, погрешность не превышает 2,2%.

Ранее большинство православных Украины не поддержали приезд экзархов Константинополя.

Напомним, на Украине приступили к работе два экзарха, присланные Константинопольским патриархом Варфоломеем для создания новой церкви в стране.