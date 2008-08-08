Как и зачем США создают «автокефальную церковь на Украине»

Взгляд
11 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 17:20  |  vz.ru
Разделы

Как вернуть население на Дальний Восток

Люди продолжают уезжать с Дальнего ВостокаФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Владимир Путин потребовал решить главную проблему Дальнего Востока – продолжающийся отток населения. За последние 25 лет регион покинули миллионы людей. Почему население убегает с Дальнего Востока и с помощью каких мер можно было бы обратить эту тенденцию вспять? Подробности...
Перейти а раздел…

США резко подняли ставки в сирийской войне нервов

В случае нанесения американцами удара по Сирии он, скорее всего, окажется более масштабным, чем предыдущиеФото: Kai Pfaffenbach/Reuters
События в Сирии грозят принять крутой оборот буквально в любую минуту. Вопрос в том, что произойдет раньше – прорыв сирийской армии в Идлибе или применение химоружия, что станет предлогом для военного удара США. В самих США уже договорились до того, что целью в последнем случае рискуют стать не только сирийские, но и российские объекты. Так ли это?  Подробности...
Перейти а раздел…

Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
Перейти а раздел…

«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Убивали легко, много и чаще всего лотерейно

Дмитрий Ольшанский, публицист
Сто лет назад, в сентябре 1918 года, начался красный террор. Тогда в нем не было еще тоскливой неумолимости огромной государственной машины, а было спонтанное, хаотическое зверство. Всего сто лет назад. Почти вчера. А сегодня все тихо. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

«Натовское православие» патриарха Варфоломея

Егор Холмогоров, Публицист
Назначение Константинопольским патриархатом на Украину двух своих экзархов может иметь далекоидущие последствия для всего православного мира. Собственно, сам этот мир рискует прекратить свое существование. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Стол, свинья и современное искусство

Антон Крылов, журналист
Заставлять известную актрису залезать на стол в библиотеке – позорно. Но еще позорнее не суметь придумать ничего нового, повторяя даже не Рианну, а булгаковский фельетон столетней давности. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как выглядят «агенты ГРУ» с точки зрения англичан?

    Почему Порошенко стал летать эконом-классом?

    Порошенко провоцирует новыми названиями частей ВСУ

      Перейти а раздел…

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 10 комментариев

      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
      Подробности...

      Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей

      Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан Боширов
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Грузинский экс-министр рассказал о целях экспериментов США над людьми в Грузии
          Ситуация с дырой в «Союзе» оказалась «намного сложнее»«Отравителей Скрипаля» мог сдать другой российский агентПесков прокомментировал обращение главы Росгвардии к НавальномуДочь Михалкова оценила здоровье отца
          Путин пошутил над «задолжавшим» ему Си ЦзиньпинемПодтверждено прибытие «Белых касок» в Идлиб для подготовки провокацииШарий нашел объяснение расслабленному поведению «отравителей Скрипаля»США заподозрили в проведении экспериментов над людьми в Грузии
          Путин пообещал регулярные авиарейсы из Китая в Сочи и КазаньПолицейские избили сотрудников автомойки за отказ бесплатно помыть машинуПатриарх Иерусалимский поддержал УПЦ Московского патриархатаПосол Швеции заявил о невозможности остановить «Северный поток – 2»

          «не расстраивайте меня»


          Директор Росгвардии Золотов вызвал Навального на поединок

          армия и вооружения


          США разрабатывают бронемашины, которые «изменят принципы ведения войны»

          «глубоко-нравственная мораль»


          Тимати высмеял Нурмагомедова

          «светское мероприятие»


          Директор Ленинки отреагировал на фото Дапкунайте на библиотечном столе

          раскол православия


          Госдеп озаботился «продвижением религиозной свободы» на Украине

          «ничего не добьется»


          Стало известно, как Тутберидзе отправила Медведеву «рожать детей»

          Северо-Крымский канал


          Киев выдвинул условие возвращения воды Крыму

          «офицеры ГРУ»


          В нападении на Скрипалей обвинили «Чистильщиков»

          актуальный юбилей


          Дмитрий Дробницкий: Через 10 лет после мирового кризиса экономикой рулят все те же шарлатаны

          украинская автокефалия


          Сергей Худиев: Православный мир стоит на грани раскола

          высшее образование


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Зачем серость обучает и дипломирует серость

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?

          Как и зачем США создают «автокефальную церковь на Украине»

          Экзархи Константинопольского патриарха Даниил Памфилонский и епископ Иларион включились в политическую игру против России   11 сентября 2018, 15:50
          Фото: twitter.com/WaschukCanUA
          Текст: Андрей Резчиков

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          «У США есть желание ослабить все пророссийское и усилить все проамериканское. Фактически это шаг к расколу православного мира с надеждой, что возникнет альтернативный центр славянского восточного православия в лице Киева», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Он объяснил, зачем Вашингтону автокефальная церковь на Украине и для чего туда едут антироссийски настроенные экзархи Константинополя.

          Анонсируя визит своего представителя по свободе вероисповедания Сэма Браунбэка на Украину, в Польшу и Узбекистан 10–19 сентября, Госдеп США заявил, что Браунбэк обсудит с представителями украинского правительства и духовенства «усилия по защите и продвижению религиозной свободы».

          И это произошло аккурат вслед за решением константинопольского патриарха Варфоломея назначить «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине» своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилонского из США и епископа Илариона из канадского Эдмонтона.

          Член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков в беседе с газетой ВЗГЛЯД в понедельник назвал двух экзархов откровенными «бандеровцами-цээрушниками, происходящими из Львова и Ивано-Франковска». Это показывает, что Варфоломей под воздействием США принял решение распалить с новой силой гражданскую войну на Украине, добавил он.

          Действительно, епископ Иларион (Рудник) известен радикальными русофобскими взглядами. Также его называли «чеченским повстанцем» за симпатии к кавказским сепаратистам. Он учился в Киевской духовной семинарии, из которой перевелся в Грецию, где принял монашество, после чего служил в разных странах, где представлен Вселенский патриархат. Летом 2005 года Рудник был задержан турецкой полицией после встречи Константинопольского патриарха Варфоломея с президентом Украины Виктором Ющенко, на которой он был переводчиком. Поводом для задержания стали поддельные документы.

          У архиепископа Даниила (Зелинского) биография менее насыщенная. Он родом из Ивано-Франковска, где учился в униатской семинарии, а затем – в Католическом университете США. Затем перешел в Украинскую православную церковь США, которая входит в состав Вселенского патриархата. 

          Напомним, в пятницу Священный синод РПЦ официально осудил решение о назначении экзархов без согласования с Московским патриархатом. Свое возмущение этим выразили и в Русской православной церкви за границей. Кроме того, накануне РПЦ пригрозила Константинополю крайне жестким ответом по Украине.

          О том, почему американцы так живо заинтересовались «религиозной свободой» на Украине и зачем им нужен раскол в православной церкви, газета ВЗГЛЯД побеседовала с профессором Института философии РАН, политологом-американистом Борисом Межуевым.

          Борис Межуев (фото: Владимир Трефилов/РИА Новости)
          Борис Межуев (фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»)

          ВЗГЛЯД: Борис Вадимович, зачем Госдеп отправляет своего представителя на Украину? Американцам так нужна новая автокефальная украинская церковь?

          Борис Межуев: Конечно, нужна. США хочется держать православный мир под своим контролем. Ясно, что Русская православная церковь – это серьезный политический игрок не только за счет российского государства, но и благодаря своим возможностям. Здесь есть и афонский фактор. Афон – это третья сила в греческом православии, и гораздо более независимая от влияния евроатлантических элит. Соответственно, у США есть желание ослабить все пророссийское и усилить все проамериканское. Фактически это шаг к расколу православного мира с надеждой, что возникнет альтернативный центр славянского восточного православия в лице Киева. Ясно, что Госдеп пытается ударить во все больные места России, в частности и сюда тоже.

          ВЗГЛЯД: Какая функция, по замыслу Госдепа, возложена на украинскую автокефалию?

          Б. М.: Здесь встает проблема идентичности. Понятно, что, если украинская церковь приобретет автокефалию, это будет означать дальнейшее духовное разделение православных церквей. Это несомненное отчуждение Русской православной церкви от Константинополя, от Вселенской патриархии, попытка представить РПЦ как изгоя православного мира. То есть будет создаваться как бы альтернативное православие, в рамках которого его российская версия будет изображаться как стоящая на обочине общего процесса. И это будет способствовать ослаблению православных связей.

          Но, с другой стороны, следствием этого будет усиление русского православия. В русском православии всегда был очень силен элемент того, что «Москва – третий Рим». Именно русская церковь не идет на компромиссы с западными конфессиями, как это было во время Флорентийской унии. И, соответственно, она является исключительным экзархатом, сохраняющим чистоту перед лицом недружественных союзов.

          ВЗГЛЯД: Каковы возможные последствия для Украины в случае создания автокефальной украинской церкви?

          Б. М.: Для Украины это будет иметь чудовищные последствия, вплоть до межрелигиозных столкновений. Естественно, возникнет вопрос об имуществе, возникнет вопрос о тех людях, которые не захотят переходить в эту автокефальную церковь. Украина будет раздираема между создаваемой автокефальной церковью и Московской патриархией.

          Более того, если что-то подобное там появится, то возникнет три церкви. Уже существующая раскольничья церковь, которая не будет признана. Затем будет автокефалия, дарованная Константинополем, и третья церковь – УПЦ Московского патриархата, которая не захочет идти под автокефалию. Я еще не говорю об Украинской греко-католической церкви, которая присутствует в западных регионах. То есть фактически получится расколотая по конфессиональным направлениям страна, что будет еще больше способствовать ее дезинтеграции, так как все эти церкви будут бороться между собой.

          ВЗГЛЯД: При этом официально в Госдепе говорят, что хотят «продвижения религиозной свободы» на Украине.

          Б. М.: Едва ли это приоритетная задача для США. Сейчас их задача – ослабление России. А центральная задача для них – иранская проблема. А поскольку Россия не отказывается от союза с Ираном, не отрекается от него и не готова идти на сделки с Вашингтоном, то США всеми силами оказывают на нее давление – с помощью санкций, религиозных расколов.

          ВЗГЛЯД: Какое место раскол православия занимает в антироссийской стратегии США?

          Б. М.: Значительное и серьезное.

          Чего этим можно достичь? В частности, попытаться обнулить фактор православного подъема, чтобы Россия не могла использовать православные рычаги, то есть фактор близости православия, как инструмент внешнеполитического усиления.

          Для этого России противопоставляется Вселенский патриархат, который становится на сторону Украины.

          Понятно, что будет представлена позиция русского православия, как позиция церкви, которая государственные интересы ставит выше религиозных. Это давнишние обвинения русского православия в государствопоклонничестве. На Украине среди православных людей сильны представления о том, что русское православие – это такое государственное ведомство, а вот украинское православие чистое и великое, посвященное памяти Киевской Руси. Пока это мифотворчество будет развиваться, почему бы американцам не сыграть на нем.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............