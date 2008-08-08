Госдеп озаботился «продвижением религиозной свободы» на Украине

Госдепартамент Соединенных Штатов анонсировал визит представителя американского внешнеполитического ведомства по свободе вероисповедания Сэма Браунбэка на Украину, в Польшу и Узбекистан.

В Госдепе утверждают, что Браунбэк обсудит с представителями украинского правительства и духовенства «усилия по защите и продвижению религиозной свободы», передает РИА «Новости».

В американском внешнеполитическом ведомстве не уточнили, намеревается ли Браунбэк обсуждать вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Предполагается, что визит представителя Госдепа на Украину, в Польшу и Узбекистан пройдет с 10 по 19 сентября.

В минувшую субботу Священный Синод Русской православной церкви выразил протест в связи решением патриарха Константинопольского Варфоломея назначить экзархов на Украину. В ответ РПЦ пригрозила Константинополю крайне жестким ответом.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытке Константинополя под давлением США распалить гражданскую войну на Украине.