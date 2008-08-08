Константинополь нашел особую уловку для выдачи Киеву автокефалии

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10 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:30  |  vz.ru
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Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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Обмануть советских русских оказалось слишком просто

Впоследствии деятели НФЛ проговорились: речь изначально шла о циничном обмане русских Фото: Ян Тихонов/РИА Новости
Ровно 30 лет назад был основан Народный фронт Латвии – организация, усилиями которой Рига вышла из состава СССР. Это стало возможно благодаря лояльному отношению к НФЛ местных русских, впоследствии лишенных родного языка, гражданства и Родины. Но почему русские оказались столь наивны и уязвимы перед циничной ложью латышей? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Почему дети Навального выбирают Путина?

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          Экзархов на Украине называют цээрушниками и бандеровцами   10 сентября 2018, 21:25
          Фото: gradleva.com
          Текст: Михаил Мошкин

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          «Патриарх Константинопольский принял решение, под воздействием США, распалить с новой силой гражданскую войну на Украине». Такими словами богословы описывают идею Варфоломея даровать Украине автокефальную церковь. Однако, чтобы сделать это, Варфоломею пришлось найти особую иезуитскую логику и сослаться на документы аж XVII века.

          В понедельник в Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) резко отреагировали на решение Константинопольского патриархата назначить двух своих представителей – экзархов – на Украине. «Выражаем свое глубокое возмущение вопиющим нарушением священных канонов», – говорится в заявлении Архиерейского синода РПЦЗ. Церковь за границей – самоуправляемая часть Русской православной церкви – высказалась вслед за собственно самой РПЦ.

          В пятницу Священный синод официально осудил решение патриарха Константинопольского Варфоломея назначить двух экзархов на Украину без согласования с Московским патриархатом. А накануне РПЦ пригрозила Константинополю крайне жестким ответом по Украине. 

          Причина очевидна: назначение двух константинопольских экзархов на Украину – не только явное нарушение канонической территории Русской церкви. В этом видят первый шаг к предоставлению Константинополем автокефалии – то есть независимости украинской церкви (понятно, что речь идет о независимости от Москвы).

          Напомним, к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о признании «единой поместной церкви» обратился не только президент Петр Порошенко (что с точки зрения церковного права не имеет никакого значения), но и две неканонические и непризнанные организации – «Киевский патриархат» и «Украинская автокефальная православная церковь». Единственная каноническая церковь на Украине – УПЦ Московского патриархата, по понятным причинам, с просьбой не обратилась. Но в окружении Варфоломея, похоже, нашли хитроумное «византийское» решение.

          На прошлой неделе прошел Синаксис (Архиерейский собор) Константинопольской церкви. На нем богословы – специалисты по церковному праву высказали мнение, что УПЦ МП – точно такая же непризнанная и неканоничная, как и «УПЦ КП». Была сделана ссылка на события XVII века, когда Киевская митрополия перешла от Константинопольского к Московскому патриархату. И якобы тогда не были выполнены некоторые условия, а именно поминовение Константинопольского патриарха за богослужением. Следовательно, Украина является некоей серой зоной – где Константинополь, как Вселенский патриархат, вправе учредить новую поместную церковь. Причем самостоятельно, не спрашивая разрешения глав других поместных церквей.

          Исходя из этой логики, достаточно заседания Синода Константинопольской церкви, ближайшее заседание которого открывается 17 октября. Томос (то есть указ патриарха по вопросу, касающемуся церковного устройства) может быть оглашен именно тогда.

          Но очевидно, что с этим не согласятся не только в Москве. То, что с осуждением выступила РПЦЗ, весьма показательно. Эта часть русской церкви с конца 1920-х годов и по 2007-й находилась в расколе с церковью на родине, но воссоединилась с РПЦ. Теперь же раскол грозит не только православию на постсоветском пространстве, но и всему православному миру. Напомним, в конце июля одна из четырех древних церквей (равных по древности Константинопольскому патриархату) – Александрийская церковь поддержала РПЦ по украинскому вопросу. Через месяц представитель еще одной древней церкви, Иерусалимской, архиепископ Севастийский Феодосий сообщил: православные церкви мира признают Украину канонической территорией только РПЦ.

          Проблема, как уже не раз говорилось, носит принципиальный характер. В отличие от католицизма, в православии нет главы всех верующих, подобного папе римскому. Вероучение и богослужебные обряды общие, но каждая автокефальная церковь самостоятельна. Автокефальная церковь отличается от автономной (такой, как, например, РПЦЗ и УПЦ МП в Московском патриархате) тем, что глава такой церкви избирается без разрешения или согласования с другими церквями.

          Сейчас существует 14 общепризнанных автокефальных церквей. По поводу 15-й, Православной церкви в Америке, есть разногласия (ее признает РПЦ, Грузинская, Болгарская, Польская православные церкви и Православная церковь Чешских земель и Словакии, но не признают Константинопольская и еще восемь церквей).

          Все поместные церкви равны. Впрочем, Константинопольский патриархат, также именуемый Вселенским, считает себя первым по старшинству – с тех времен, когда Константинополь, нынешний Стамбул, был столицей православной Византийской империи. Отсюда и вопрос – кто имеет право принимать решение о даровании автокефалии какой-либо части «канонической территории» мирового православия. С точки зрения Константинополя, это его «имперская» прерогатива.

          «Нынешний раскол является следствием ереси восточного папизма, – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков. – Теперь Константинополь пытается установить режим своего папства на территории всей вселенской церкви. Главным препятствием является Русская православная церковь, хотя нельзя сказать, что единственным: еще, например, есть и церковь Сербская».

          Если абстрагироваться от оценок, то «технически», с точки зрения РПЦ и большинства поместных церквей, дарование автокефалии – дело лишь самой матери-церкви, то есть той церкви, из которой хочет выделиться некая часть. Как это проходило в случае РПЦ и ее «дочерних» церквей, можно пояснить на примере небольших чехословацкой церкви и Православной церкви в Америке (ПЦА).

          В 1951 году патриарх Московский Алексий I и Синод по просьбе Собора архиереев РПЦ в Чехословакии дали предварительное согласие на автокефалию чехословацкой церкви. Потом от имени патриарха и Архиерейского собора РПЦ был подписан акт о даровании автокефалии. В случае с ПЦА имел место иной вариант – в 1970 году тот же Алексий I выпустил томос о предоставлении автокефалии.

          Заметим, что в случае с чехословацкой церковью Константинополь долго не признавал ее появления, пока наконец в 1998 году Вселенский патриарх (а уже тогда это был Варфоломей) не выпустил томос – указ, в котором уже от своего имени признал автокефалию. ПЦА же Константинополь, как было сказано выше, не признает до сих пор.

          Проблема в том, что не существует четко прописанных правил – как именно должна провозглашаться новая православная церковь.

          Теоретически это прерогатива Вселенского собора, но последний, 7-й, собор имел место аж в 787 году. В 2016-м по инициативе Константинополя должен был состояться Всеправославный собор, но он таковым не стал.

          В ходе долгой подготовки к так и не состоявшемуся собору обсуждался в том числе вопрос о механизме объявления автокефалии. Межправославная комиссия предлагала такой вариант: томос провозглашает Вселенский патриарх (то есть патриарх Константинопольский), но свои подписи под таким указом должны поставить главы всех других автокефальных церквей, объяснил в интервью РИА «Новости» замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов. Но консенсус не был достигнут из-за упорного стремления Варфоломея выторговать Константинопольскому патриархату особые права.

          В итоге и Всеправославный собор так и не прошел, и статус не урегулировали, а в случае с Украиной чем дальше, тем больше вмешивается политика.

          «Мы видим, что на Украину назначили экзархами двух откровенных бандеровцев-цээрушников, происходящих из Львова и Ивано-Франковска» – Даниила Памфилонского из США и епископа Илариона из канадского Эдмонтона, подчеркивает отец Андрей Новиков.

          «И это показывает, что патриарх Константинопольский, который говорит, что он патриарх мира, что он возвещает через Вселенский патриархат откровения Святаго духа всем народам, принял решение, безусловно, под воздействием США, распалить с новой силой гражданскую войну на Украине и погрузить по локоть руки в крови православного русского, малороссийского народа», – уверен член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ.


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