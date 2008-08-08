Синод РПЦЗ раскритиковал действия Константинопольского патриархата на Украине

Архиерейский синод Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) выразил возмущение решением Константинопольского патриархата назначить двух иерархов – архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) – «экзархами» в Киеве.

«Выражаем свое глубокое возмущение вопиющим нарушением священных канонов Константинопольской православной церковью», – говорится в заявлении архиереев РПЦЗ, передает ТАСС.

Там отмечается, что решение Константинопольской православной церкви направить своих «экзархов» на территорию Украинской православной церкви без согласования этого вопроса со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом и блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием «является весьма грубым и беспрецедентным вторжением одной церкви на чужую каноническую территорию».

По словам архиереев, такой шаг «патриарха Варфоломея и его собратьев-архипастырей угрожает единству святого православия». «Мы призываем клир и паству Русской зарубежной и других православных церквей к усугублению святых и горячих молитв о мире на Украине, а также и к безоговорочному противостоянию тому злу, которое окружает наших гонимых братьев и сестер, чад Украинской православной церкви», – указывается в заявлении.

Ранее Священный синод Русской православной церкви сделал официальное заявление, осудив решение патриарха Константинопольского Варфоломея назначить двух экзархов на Украину без согласования с Московским патриархатом. Также РПЦ пригрозила Константинополю крайне жестким ответом по Украине.