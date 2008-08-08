Вселенский патриарх оказался еретиком

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6 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 22:52  |  vz.ru
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Придумана особая схема для спасения рубля

К концу сентября рубль может укрепиться до 66 по отношению к долларуФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Стало известно о масштабных мерах, которые намерен предпринять Центробанк для противодействия падению курса рубля. Речь идет в первую очередь о рекордных закупках иностранной валюты, причем по особой, ранее не применявшейся схеме. Это не только поможет рублю укрепиться, но и позволит решить некоторые задачи, важные для бюджета. Подробности...
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Оппозиция объявила Навального новым попом Гапоном

Навальный повторяет ходы попа Гапона, обманывая сторонников и зазывая их на якобы согласованный митингФото: Дмитрий Серебряков/ТАСС,wikipedia.org
Либеральные журналисты и политики объявили о своем недоверии к акции протеста, назначенной Алексеем Навальным на единый день голосования. Очередной конфликт между оппозиционерами откалывает от Навального активистов с разных флангов – от системных либералов до радикальных оппозиционеров. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Почему в Швеции решили бороться с «Северным потоком – 2»

Шведы хотят подложить свинью соседней Германии, у чьих берегов уже вовсю прокладывают трубы для «Потока»Фото: Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Антироссийское лобби в парламенте Швеции решило отметить старт нового политического сезона попыткой реванша в борьбе против «Северного потока – 2». Кабинет министров дал добро на проект еще три месяца назад, однако теперь представители всех партий требуют отменить это решение. Члены парламента даже назвали юридический способ, как заблокировать проект газопровода. Что заставило шведов резко поменять позицию и каковы их шансы на успех? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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«Дело феминистки Калугиной» – признак тектонических изменений, переживаемых Россией

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское государство активно вторгается в сферы общественной и личной жизни, которыми ранее вообще не интересовалось. И вторжение это носит не формальный, а реальный характер. Оно буквально ломает вековые стереотипы. Подробности...
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Всё было сделано так, чтобы вновь ткнуть пальцем в Россию

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Фотографии явно появились не вчера. И следовало бы сразу передать их Следственному Комитету России по дипломатическим каналам. Тогда российская сторона могла бы подтвердить или опровергнуть хотя бы гражданство этих людей. Но нет! Подробности...
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Наглость против позорища. Кто кого сборет?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Коллеги тут же вписались в теоретические разборы, цепенея от степени своей осведомленности в работе разведок мира. Они готовы объяснять откровенный бред в деле Скрипалей в пользу Всемогущей Британской Разведки. Но это пусть остается на их совести, которая давным-давно была продана Гусинскому с Березовским, а новой с тех пор так и не куплено. Подробности...
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          Вселенский патриарх оказался еретиком

          Константинопольский патриарх Варфоломей претендует на исключительные права на решение всех проблем православного мира   6 сентября 2018, 21:45
          Фото: Lefteris Pitarakis/AP/ТАСС
          Текст: Алексей Нечаев

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          «Православный мир поставлен на грань грандиозного раскола». «Варфоломей фактически наделил себя всеми правами папы римского, то есть явно провозгласил ересь». Такими словами религиоведы комментируют слова Константинопольского патриарха о своем главенстве над прочими православными церквями. Заявление Варфоломея имеет прямое отношение к попытке Киева узаконить церковных раскольников на Украине.

          Патриарх Варфоломей в ходе Синаксиса (Архиерейского Собора), который завершился в среду в Стамбуле, заявил, что Константинопольский патриархат имеет исключительные права на решение проблем всего православного мира.

          «Вселенский патриархат несет ответственность за установление церковного и канонического порядка, поскольку только он имеет каноническую привилегию для выполнения этой высшей и исключительной обязанности. Если Вселенский патриархат откажется от своей ответственности и уйдет с межправославной сцены, то поместные церкви будут действовать «как овцы без пастыря», – приводит слова патриарха «Интерфакс».

          Также сообщается, что одной из важнейших тем собрания был вопрос, касающийся предоставления Украине томоса о создании «единой поместной церкви». Варфоломей не первый раз высказывается в пользу того, что Константинопольская церковь может решать украинскую церковную проблему без участия Московского патриархата, так как, по его мнению, Россия «ответственна за болезненную ситуацию на Украине». Москва, в свою очередь, законно выступает против подобных намерений Варфоломея, так как они являются прямым вмешательством во внутренние дела РПЦ и посягательством на каноническую территорию Русской православной церкви.

          Так, член синодальной библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков заявил газете ВЗГЛЯД, что Варфоломей «на этом Синаксисе фактически наделил себя всеми правами папы римского, то есть явно провозгласил ересь и совершил отклонение от православной веры». Кроме того, по его словам, поведение Варфоломея выглядит странным и по той причине, что Константинополь представляет всего лишь 3% православной земли, но при этом «пытается провозгласить вещи, которые якобы обязательны для всего православного мира».

          Схожее мнение в комментарии газете ВЗГЛЯД высказал профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.

          «Здесь дело не только и не столько в посягательстве на каноническую территорию. Константинополь совершенно радикальным образом пересматривает православную экклесиологию и каноническую практику взаимоотношений внутри православного сообщества. То есть, по сути, Константинополь провозглашает некое подобие восточного папства и присваивает себе право вмешиваться во внутренние дела других автокефальных церквей», – отметил Петрушко.

          В настоящее время существуют 15 общепризнанных автокефальных церквей, которые, согласно диптиху, принятому в РПЦ, расположены в следующей иерархии чести: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская, Польская, Чешская и Словацкая, Американская. При этом Константинопольская церковь не является главной, но считается первой среди равных.

          История же автокефалии РПЦ, напомним, де-факто ведется со времен святителя Ионы, то есть с 1448 года, но на лидерство в русском православном мире претендовала не только Москва, но и Литва. «Усилиями князя Литовского западные епархии Русской православной церкви отторгаются от Москвы – какие-то из них принимают унию, какие-то остаются православными, но им запрещено поминать имя митрополита Московского и всея Руси», – напомнил в прошлое воскресенье в ходе патриаршей проповеди предстоятель Русской церкви Кирилл.

          «А когда при государе Алексее Михайловиче усилиями патриарха Московского и всея Руси Никона в 1654 году происходит воссоединение Украины с Россией, наши братья, отторгнутые тяжкими историческими обстоятельствами, вновь входят в общение с градом Москвой. В 1686 году Константинопольский патриарх Дионисий передает святителю Московскому все права на юрисдикцию над Украинской землей. Так произошло не только политическое воссоединение Украины с Россией – произошло объединение церковное, восстановление единства Русской православной церкви, и какое же огромное значение имело это событие для спасения православия в западных и юго-западных епархиях!» – подчеркнул Кирилл.

          Владислав Петрушко также подчеркнул, что в руках Москвы сосредоточено множество архивных документов, в то время как «Константинополь дезавуирует все документы 17-го века, по которым Киевская митрополия передавалась под крыло Московского патриархата».

          Петрушко также призвал «четко понимать разницу: патриаршество РПЦ даровал не Константинополь, а все поместные церкви. Да, константинопольский патриарх Иеремия это осуществил явочным порядком в Москве. Но после этого были Соборы 1590 и 1593 годов, на которых все восточные патриархи дали согласие и соответствующие грамоты».

          «Принципы построения церкви, которые декларируются в православии, извращаются. Я думаю, что долг поместных православных церквей немедленно реагировать на это и собрать Всеправославный собор для обсуждения той катастрофы, которая у нас на глазах происходит. Православный мир поставлен на грань грандиозного раскола, может быть, не меньшего, чем это было в середине 11-го века», – считает Петрушко.

          «Тут я, конечно, выражу исключительно свое мнение. Всякое основание для первенства Константинопольской церкви уже давно утрачено. Я не говорю, что РПЦ может такой вопрос поставить, но в принципе для этого есть основания. Константинополь вмешивается в дела других церквей, вносит в догматическое учение церкви еретическую отсебятину, это может поставить вопрос о его первенстве», – считает Петрушко.

          В то же время, если говорить о взаимоотношениях Варфоломея и Украины, протоиерей Андрей Новиков видит три сценария развития событий. «Первый – они провозглашают незаконную автокефалию для Порошенко. Они уже сказали, что рассматривают этот вопрос по просьбе украинского правительства. Церковь же не обращалась к ним.

          Очевидно, что это будет церковь во главе с Порошенко?»

          – задался риторическим вопросом отец Андрей.

          Второй сценарий заключается в том, что Константинополь будет затягивать решение вопроса и этим шантажировать РПЦ, пытаясь выторговывать для себя какие-то уступки, которые в конечном итоге все равно будут работать против России, русского народа и православия, указал он.

          «Третий – это если какие-то другие православные силы, или, может быть, силы из светского мира надавят на них и заставят подумать над тем, что они натворили», – отметил отец Андрей.

          «Пока они приняли такое решение на Синаксисе, но это не окончательно решение, оно носит скорее совещательный характер. Утверждающий орган в Константинопольском патриархате – это Синод. Но учитывая то, что члены Синода и выносили эти вопросы на Синаксис, третий сценарий становится все менее вероятным. Разве что, возможно, они испугаются обструкции, которой их могут подвергнуть в православном мире», – резюмировал собеседник.


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