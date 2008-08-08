Протоиерей Андрей Новиков: Константинопольский патриарх провозгласил ересь

Они сами себя на этом Синаксисе фактически наделили всеми правами Папы Римского, – заявил газете ВЗГЛЯД протоиерей Андрей (Новиков), комментируя речь патриарха Варфоломея о том, что Константинополь обладает исключительными правами на решение проблем православного мира.

Протоиерей Андрей (Новиков) отметил, что действия Варфоломея стали непредсказуемыми, «потому что он и его окружение, его дипломаты постоянно лгут, сегодня говорят одно, завтра делают другое».

По словам протоиерея, «на сегодня видится три сценария развития событий».

«Первый – они провозглашают незаконную автокефалию для Порошенко. Они уже сказали, что рассматривают этот вопрос по просьбе украинского правительства. Церковь же не обращалась к ним. Очевидно, что это будет церковь во главе с Порошенко?» – риторически спрашивает отец Андрей.

Второй, по его словам: Константинополь будет затягивать решение вопроса и этим шантажировать РПЦ, пытаясь выторговывать для себя какие-то уступки, которые в конечном итоге все равно будут работать против России, русского народа и православия.

«Третий – это когда какие-то другие православные силы, или может быть силы из светского мира, которые надавят на них и заставят подумать над тем, что они натворили», – считает отец Андрей.

По мнению священника, участники Синаксиса фактически сами себя наделили всеми правами Папы Римского, – «то есть явно провозгласили ересь и совершили отклонение от православной веры».

«Пока они приняли такое решение на Синаксисе, но это не окончательно решение, оно носит скорее совещательный характер. Утверждающий орган в Константинопольском патриархате – это Синод. Но учитывая то, что члены Синода и выносили эти вопросы на Синаксис, то третий сценарий становится все менее вероятным. Разве что может они испугаются обструкции, которую им могут устроить в православном мире», – надеется собеседник.

Отметим, что отец Андрей Новиков – миссионер, покинувший место своего служения в Одессе после Евромайдана из-за преследований украинских радикалов и СБУ. В настоящее время он служит в одном из московских храмов.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что патриарх Варфоломей в четверг заявил об исключительных правах Вселенского патриархата Константинополя на решение проблем православного мира, имея ввиду в том числе и кризис православия на Украине.

Ранее Варфоломей заявлял, что Константинопольская церковь может решать украинскую церковную проблему без участия Московского патриархата, так как Россия «ответственна за болезненную ситуацию на Украине».

На прошлой неделе украинские СМИ со ссылкой на митрополита Галльского Эммануила сообщили, что вселенский патриарх Варфоломей якобы объявил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о предоставлении автокефалии украинской церкви.