Бежавший от бандеровцев священник отслужил панихиду по жертвам 2 мая в Москве

В московском храме Троицы на Воробьевых горах прошла панихида по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года, которую отслужил протоиерей Андрей Новиков, покинувший этот город из-за радикалов, сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви Московского патриархата.

Панихиды по погибшим прошли во всех храмах Одесской епархии. Кроме того, делегация Одесской епархии во главе с епископом Диодором совершила заупокойные литии и возложила цветы на месте гибели первых жертв трагедии 2 мая на улице Преображенской и у Дома профсоюзов на Куликовом поле, передает ТАСС.

Также состоялась ежегодная панихида 2 мая в храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве. Глава общественной организации Ассоциация православных экспертов Кирилл Фролов сообщил, что настоятелем этого храма служит протоиерей Андрей Новиков – миссионер, покинувший место своего служения в Одессе из-за преследований украинских радикалов.

Жители Одессы в среду с утра массово несли цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле. При этом радикалы пытались помешать акциям памяти – на одного мужчину, который хотел почтить память погибших, напали и избили его.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с футбольными фанатами и радикалами из «Правого сектора*» сторонники федерализации были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов. Националисты подожгли здание, пытавшихся спастись обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.