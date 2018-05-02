К Дому профсоюзов в Одессе несут цветы

Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле, где 2 мая 2014 года погибли десятки людей, сообщили в национальной полиции Украины в Одесской области.

Люди проходят через рамки металлоискателей на Куликовом поле, периметр которого огражден, за периметром дежурят правоохранители. На самом Куликовом поле правоохранителей нет, передает РИА «Новости».

Начальник управления превентивной деятельности в главном управлении Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко сообщил, что в ходе мероприятий никаких стычек не зафиксировано, полиция проводит с людьми превентивную работу.

«Все кто хочет пройти на объекты, все запускаются. Каких-либо конфликтов, запрещенных предметов, нестандартных ситуаций не возникало», – приводит полиция в Одесской области слова Ищенко.

Он добавил, что в этом году полиции проще работать, поскольку теперь официально запрещена георгиевская ленточка.

Тем временем американские правозащитники подготовили открытое письмо в адрес госдепартамента и властей Украины, в котором призвали обеспечить безопасность участников траурных мероприятий в Одессе по случаю очередной годовщины трагической гибели 48 человек в Доме профсоюзов.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с футбольными фанатами и радикалами из «Правого сектора*» сторонники федерализации были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов. После этого украинские националисты подожгли здание, а тех, кто пытался спастись от огня, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как развалилось дело о событиях 2 мая в Одессе.