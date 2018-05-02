Правозащитники попросили США и Украину обеспечить безопасность траурных мероприятий в Одессе

Американские правозащитники подготовили открытое письмо в адрес госдепартамента и властей Украины, в котором призвали обеспечить безопасность участников траурных мероприятий в Одессе по случаю очередной годовщины трагической гибели 48 человек в Доме профсоюзов.

«Кампания солидарности с Одессой» призывает федеральные власти Украины и США, а также власти Одессы гарантировать, что будут соблюдены гражданские права тех, кто посетит предстоящие памятные мероприятия в городе, в том числе делегаций международных наблюдателей, которые будут присутствовать в этот день», – отмечается в письме, передает ТАСС.

В документе сообщается, что в Одессе 2 мая будет проведена мемориальная служба, чтобы почтить память десятков активистов, которые выступили за демократию и «были жестоко убиты в этот день четыре года назад в Доме профсоюзов».

В письме отмечается, что участники таких памятных мероприятий в Одессе «часто подвергаются преследованиям со стороны группировок правого толка». Так, 26 апреля члены «организаций неонацистов провели в Одессе пресс-конференцию», на которой заявили о планах проведения своих акций в городе. Указанные лица, по оценке координатора проекта Фила Вайлейто, выражали взгляды, схожие с теми, которых придерживались нацисты в годы Второй мировой войны.

«Трагедия в Одессе и сохраняющаяся в этом прекрасном городе опасность насилия со стороны сторонников правых взглядов вызывает серьезную обеспокоенность у всех порядочных людей в мире», – говорится в послании.

В связи с этим, по словам Вайлейто, в среду в 22 городах в 13 странах пройдут акции в знак солидарности с Одессой. Как отмечается в письме, они состоятся в России (Москва, Севастополь), Австрии (Вена), Великобритании (Лондон), Венгрии (Будапешт), Германии (Берлин, Гамбург), Дании (Копенгаген), Ирландии (Дублин), Италии (Рим), Нидерландах (Гаага), США (Блэксберг, Вашингтон, Миннеаполис, Нью-Йорк, Олбани, Ричмонд, Сан-Франциско), Чехии (Прага), Швейцарии (Берн) и Швеции (Мальме и Стокгольм).

2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с футбольными фанатами и радикалами из «Правого сектора*» сторонники федерализации были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов. После этого украинские националисты подожгли здание, а тех, кто пытался спастись от огня, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как развалилось дело о событиях 2 мая в Одессе.