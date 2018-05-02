Бандеровцы в Одессе избили мужчину за попытку почтить память жертв 2 мая

Члены одной из праворадикальных группировок напали на мужчину, который нес цветы на Куликово поле в годовщину трагедии в Доме профсоюзов.

По словам очевидцев, бандеровцы набросились на мужчину у железнодорожного вокзала Одессы и нанесли ему несколько ударов в голову, сообщает издание «Таймер».

После инцидента пострадавший был задержан полицейскими и доставлен в опорный пункт полиции на вокзале.

Жители Одессы в среду несут цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле, где 2 мая 2014 года погибли десятки людей, сообщили в национальной полиции Украины в Одесской области.

Ранее американские правозащитники подготовили открытое письмо в адрес госдепартамента и властей Украины, в котором призвали обеспечить безопасность участников траурных мероприятий в Одессе по случаю очередной годовщины трагической гибели 48 человек в Доме профсоюзов.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с футбольными фанатами и радикалами из «Правого сектора*» сторонники федерализации были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов. После этого украинские националисты подожгли здание, а тех, кто пытался спастись от огня, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как развалилось дело о событиях 2 мая в Одессе.