Константинополь взял на себя ответственность за судьбу православия на Украине

Патриарх Варфоломей заявил, что Вселенский патриархат Константинополя обладает исключительными правами на решение проблем православного мира. По его словам, если Вселенский патриархат уйдет с межправославной сцены, то поместные церкви будут действовать «как овцы без пастыря».

Он подчеркнул, что попытки разрешать межправославные проблемы без участия Константинополя чреваты неудачами.

«Порой мы сталкиваемся с испытаниями и искушениями именно потому, что некоторые люди ложно полагают, будто могут любить православную церковь, а не Вселенский патриархат, забывая, что он воплощает подлинный этос православия», – заявил патриарх Варфоломей заявил на Синаксисе (Архиерейском Соборе), завершившемся в среду в Стамбуле, передает «Интерфакс».

Ранее патриарх Варфоломей заявлял, что Константинопольская церковь может решать украинскую церковную проблему без участия Московского патриархата, так как Россия «ответственна за болезненную ситуацию на Украине».

На прошлой неделе украинские СМИ со ссылкой на митрополита Галльского Эммануила сообщили, что вселенский патриарх Варфоломей якобы объявил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о предоставлении автокефалии украинской церкви.