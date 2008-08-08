Патриарх Варфоломей назвал «вмешательство» Москвы в дела Киева «неканоническим»

Патриарх Варфоломей заявил, что Константинопольская церковь может решать украинскую церковную проблему без участия Московского патриархата, так как Россия «ответственна за болезненную ситуацию на Украине».

«Поскольку Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию на Украине не способна решить проблему, Вселенский патриархат взял на себя инициативу по решению проблемы в соответствии с полномочиями, предоставленными ему священными канонами и юрисдикционной ответственностью над епархией Киева», – передает его слова «Интерфакс».

Он отметил, что получил просьбу об этом от правительства Украины и патриарха УПЦ КП Филарета.

«Вмешательства Москвы в дела Киева» он назвал «неканоническими».

Заявление он сделал на Синаксисе Константинопольской церкви (Соборе) в Стамбуле.

Между тем, опубликована речь только на сайте УПЦ в США, которая подчиняется Константинопольской церкви. Текст появился 1 сентября, в тот же день и было сделано заявление.

В заявлении также говорится, что «постоянной и непрерывной» была каноническая зависимость Киевской церкви от Константинопольской – со времен вселенского патриарха Иеремии II, который в 1589 году учредил патриаршество Русской церкви. Также рассказывается о давней многовековой борьбе Киева за независимость от Московской церкви.

Ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко заявил о решении Вселенского патриархата предоставлять право на создание поместных церквей государствам якобы без учета «мнения Москвы».