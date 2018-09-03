Порошенко заявил о решении Константинополя не учитывать мнение Москвы

Президент Украины Петр Порошенко заявил о решении Вселенского патриархата предоставлять право на создание поместных церквей государствам якобы без учета «мнения Москвы».

«Вчера было принято решение о праве Вселенского патриархата без учета мнения Москвы предоставлять всем государствам, но в первую очередь Украине, право на создание поместной соборной православной украинской церкви», – сказал Порошенко, передает РИА «Новости».

В пятницу украинские СМИ со ссылкой на митрополита Галльского Эммануила сообщили, что вселенский патриарх Варфоломей якобы объявил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о предоставлении автокефалии украинской церкви.