Tекст: Вера Басилая

В ночь с четверга на пятницу украинская система противовоздушной обороны не сумела поразить ни одну из выпущенных баллистических ракет, передает ТАСС со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Киев регулярно требует от западных партнеров увеличить объемы военной помощи. Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки оружия и обучение украинских военнослужащих только затягивают боевые действия и не способны повлиять на исход конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило о массированном ударе российских войск по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

До этого командование Вооруженных сил Украины признало неспособность систем противовоздушной обороны перехватить баллистические ракеты.

В прошлом месяце украинские зенитные комплексы также не смогли сбить ни одной баллистической ракеты.