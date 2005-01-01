Большинство православных Украины не поддержали приезд экзархов Константинополя

Центр информации Украинской православной церкви (УПЦ) озвучил результаты опроса пользователей Facebook об отношении верующих к назначению экзархов Константинопольского патриархата на Украине.

Центр предложил пользователям ответить на вопрос: «Решит приезд Константинопольских экзархов проблему раскола украинского православия?».

«По состоянию на 18 сентября более 67% опрошенных высказались негативно о приезде экзархов. Около 8% ожидают от представителей Константинополя решения «церковного вопроса» на Украине. Остальные пользователи признались, что не имеют четкой позиции по этому вопросу, или не желают его высказывать», – сообщает Центр информации УПЦ в Facebook.

Большинство опрошенных выразили поддержку канонической Украинской православной церкви и митрополиту Онуфрию. Верующие оставили свои отзывы в защиту УПЦ.

«Если бы действительно было желание преодолеть раскол, то все действия Константинополя были бы согласованы с единственной канонической Церковью и ее предстоятелем – блаженнейшим Онуфрием»,– заявила Оксана Тычинская.

«Украинская православная церковь не просила автокефалии, а такие действия Константинопольского патриарха усилят раскол в православии», – считает Елена Ставничук.

Многие из опрошенных высказали мнение о том, что вмешательство иностранных экзархов может привести к усилению раскола в Украине и гонений на верующих УПЦ.

«Береги боже Украину и наш народ от еще одного раскола... Дай силы нашему предстоятелю и пастырям выстоять и не пошатнуться»,– написала Ульяна Таборовец-Пицкова.

«Кстати, почему экзархи из Америки и Канады? Почему хотя бы один из них не из Румынии, или, например, Болгарии? Очень много нехороших мыслей...», – заметила Тамара Самоличенко.

Некоторые пользователи отметили, что считают приезд представителей Константинополя хорошей новостью.

«Я напишу, что да, это хорошая новость! Правда я не думаю, что Филарет согласится быть подотчетным», – отметил Вадим Кирдода.

Ранее глава департамента внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, к чему может привести предоставление автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата автокефалии (УПЦ КП).

Напомним, на Украине приступили к работе два экзарха, присланные Константинопольским патриархом Варфоломеем для создания новой церкви в стране.