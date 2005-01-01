Митрополит Иларион: Большинство православных Украины против автокефалии

Глава департамента внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, к чему может привести предоставление автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата автокефалии (УПЦ КП).

«Проблема в нынешней ситуации с Украиной заключается не в том, что объединенная Украинская православная церковь попросит автокефалии, а в том, что большинство православных верующих в стране против автокефалии, они хотят оставаться вместе с Русской православной церковью. Однако раскольники исключительно из политических соображений требуют автокефалии, посредством которой хотят обрести для себя легитимность», – цитирует RT Илариона.

По его словам, в случае создания такой церкви она «будет насаждать ценности, сопутствующие либерализации нравов».

«Константинопольский патриархат разрешил своим священникам второй брак, что противоречит канонам Вселенских соборов и не будет принято остальными православными церквями. Так что этот патриархат уже демонстрирует модернистские либеральные тенденции. И я не удивлюсь, если они будут присущи и так называемой автокефальной церкви, которую Константинополь планирует создать на Украине», – отметил Иларион.

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Митрополит подчеркнул, что на Украине есть лишь одна каноническая православная церковь – это Украинская православная церковь Московского патриархата. «Ее каноничность признают остальные поместные православные церкви. У нее 12 тыс. приходов, более 200 монастырей и миллионы верующих», – сказал он.

Иларион отметил, что РПЦ опасается требований украинского правительства перехода всех православных в новоиспеченную церковь после предоставления автокефалии.

«Если Украинскую православную церковь будут обличать как церковь «страны-агрессора» (так они сейчас говорят), если ее лишат законных прав, то можно ожидать чего угодно. Можно ожидать, что раскольники захватят крупные монастыри, такие как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда православные верующие, конечно же, выступят на защиту этих святынь – и можно ожидать, что прольется кровь», – добавил митрополит.

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с экзархами Вселенского патриарха в Киеве заявил, что Украина вышла в вопросе получения автокефалии на «финишную прямую».

Напомним, несмотря на протесты, Константинополь сообщил о начале создания «независимой церкви» на Украине. Русская православная церковь в ответ резко сократила свое общение с Константинопольским патриархатом.