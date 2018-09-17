Порошенко заявил о выходе на «финишную прямую» в вопросе автокефалии

Украина вышла в вопросе получения автокефалии на «финишную прямую», это решение поможет единению страны, заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с экзархами Вселенского патриарха в Киеве.

«Мы совместно, особенно в последние три года, прошли этот путь, и в рамках этого пути сейчас уже можем сказать, что вышли на финишную прямую», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее предстоятель непризнанной УПЦ КП Филарет заявил, что Украинская православная церковь «Киевского патриархата» в случае получения автокефалии станет крупнейшей в мире, оставив позади Московский патриархат.

При этом он заявил, что после того, как Московский патриархат утратит статус крупнейшего, в «мировом православии наступит мир».

Ранее митрополит Иларион заявил, что предоставление автокефалии УПЦ КП может привести к кровопролитию из-за действий раскольников.