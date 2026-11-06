  • Новость часаReuters: «Михаил Андропов» взял ответственность за «минирование» рейсов в Европе
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    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

    0 комментариев
    6 ноября 2026, 18:41 • Новости дня

    Reuters: «Михаил Андропов» взял ответственность за «минирование» рейсов в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    В Ирландии и Болгарии редакции СМИ получили электронные письма от человека, назвавшегося Михаилом Андроповым, который взял на себя ответственность за волну ложных сообщений о минировании пассажирских рейсов в Европе, пишет Reuters.

    Сообщения поступили болгарскому телеканалу Nova TV и ирландской вещательной компании RTE, которая эвакуировала свои офисы, пишет Reuters. В них содержались угрозы атак на транспортные средства по всей Европе. Британская телекомпания Sky также заявила о получении угрозы.

    В четверг авиакомпании и аэропорты Италии получили письма с угрозами от имени запрещенной в России группы «Мужское государство», хотя их происхождение подтвердить не удалось. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что это похоже на гибридную агрессию и психологическую войну.

    Многие чиновники связывают кампанию с поддержкой Европой Украины, обвиняя Москву в «гибридных» диверсиях. Москва категорически отвергает эти обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу 15 сообщений о взрывчатке на борту пассажирских самолетов в Европе привели к экстренным посадкам.

    Правоохранительные органы Чехии приступили к осмотру нескольких пассажирских лайнеров в международном аэропорту Праги после получения анонимных сообщений о бомбах.

    Волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков пассажирских рейсов по всей Европе.

    6 ноября 2026, 03:57 • Новости дня
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва приготовила дополнительные меры защиты на случай изъятия Евросоюзом основной части замороженных российских активов, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «Наготове дополнительные меры защиты российских интересов на случай, если основная часть наших активов все же будет изъята. Преждевременно раскрывать их суть считаем нецелесообразным», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что у Москвы есть чем ответить, и этот «болезненный ответ» будет реализован в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский назвал планы Еврокомиссии присвоить российские активы бесперспективными.

    Биричевский заявил о нарушении международного права при попытках Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры.

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    6 ноября 2026, 05:21 • Новости дня
    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине

    Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине

    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения, которое выйдет за рамки украинского конфликта и может затронуть всю Европу.

    «Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что это будет «большое, прекрасное соглашение», от которого «все будут в восторге».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Во вторник спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о высокой оценке миротворческих усилий американского лидера в мире.

    В конце прошлого месяца Трамп заявил о приближении урегулирования украинского конфликта.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Посольство России осудило приговор российскому капитану в Финляндии

    Посольство: Суд над российским капитаном в Финляндии нарушил морское право

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассмотрение дела российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко в Финляндии противоречит Конвенции ООН по морскому праву, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Судебный процесс противоречит положениям конвенции, поскольку вменяемый экипажу инцидент 31 декабря 2025 года произошел за пределами территориальных вод Финляндии, сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

    В диппредставительстве выразили недоумение в связи с вынесенным приговором. Дипломаты отметили невозможность объективного и непредвзятого рассмотрения дела на фоне антироссийской истерии в стране.

    Защита капитана и боцмана судна намерена обжаловать вердикт, добавили в посольстве. Дипмиссия пообещала продолжить оказание всемерного содействия российским гражданам. Окружной суд Хельсинки ранее приговорил Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей.

    В сентябре россиянин отказался признать вину в ходе судебного заседания.

    В январе финский суд запретил члену экипажа задержанного судна покидать страну.

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    5 ноября 2026, 19:12 • Новости дня
    МИД сравнил отказ Венгрии от энергоресурсов из России с выстрелом себе в ногу

    МИД: Отказ Венгрии от энергоресурсов из России станет выстрелом себе в ногу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил, что отказ Венгрии от российских энергоресурсов станет выстрелом себе в ногу и усугубит экономический кризис.

    Заместитель министра подчеркнул, что за публичными заявлениями об отказе от российских энергоресурсов последует усугубление плачевного экономического и социального состояния в европейских странах, передает РИА «Новости». «Это выстрел себе же в ногу», – заявил Любинский.

    Дипломат выразил уверенность, что Венгрия не сможет найти более выгодных предложений, чем те, которые предоставляет Москва. При этом он указал на отсутствие практических шагов со стороны Будапешта для ведения нормального диалога в энергетической и атомной сферах.

    Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров и детально обсудить накопившиеся вопросы с венгерским правительством для выработки взаимоприемлемых решений, однако адекватной реакции от европейских партнеров до сих пор не последовало, заключил замглавы МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о планах отказаться от российских энергоносителей осенью 2027 года.

    В мае венгерские власти стали прорабатывать долгосрочный контракт на поставку газа из Румынии для частичной замены российского топлива.

    В марте Будапешт предложил снять ограничения на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен.

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    5 ноября 2026, 20:15 • Новости дня
    Газпром допустил падение производительности газовых хранилищ Европы зимой

    Газпром: Быстрый отбор газа грозит снижением производительности ПХГ Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    Высокие темпы отбора энергоносителя из подземных резервуаров в начале отопительного сезона создают риски для надежного обеспечения европейских потребителей в пиковый зимний период, сообщили в Газпроме.

    Слишком быстрое расходование запасов в начале сезона создает предпосылки для падения максимальной суточной производительности европейских хранилищ в осенне-зимний период, говорится в сообщении Газпрома в Max.

    В российской компании подчеркнули, что сложившаяся ситуация серьезно повышает риски для стабильного газоснабжения потребителей в условиях максимального зимнего спроса.

    Уровень заполненности европейских мощностей на начало сезона отбора оказался на историческом минимуме и составил 74,9%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe, на которые ссылается Газпром. Показатель непрерывно падает с 28 октября, при этом 28–29 октября и 1–2 ноября объемы отбора достигли абсолютных максимумов для этих дней за всю историю наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник страны Европы установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ. В понедельник государства региона не смогли заполнить резервуары даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер сделал прогноз о повторении газового кризиса пятилетней давности с аналогичными последствиями для промышленности.

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    6 ноября 2026, 03:17 • Новости дня
    В МИД назвали попытки Запада присвоить активы России бесперспективными

    Замглавы МИД Любинский назвал план ЕК по активам России преступным

    В МИД назвали попытки Запада присвоить активы России бесперспективными
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Планы Еврокомиссии присвоить российские активы абсолютно бесперспективны, заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.

    По словам Любинского, Запад продолжит предпринимать попытки присвоить российские активы, передает ТАСС.

    «Это абсолютно бесперспективный путь. Европейские деловые и банковские круги это прекрасно понимают, поэтому ничего и не происходит на самом деле», – заявил замглавы МИД.

    Он подчеркнул, что использование дохода от российских активов против интересов России превращается в преступное действие, за которое нарушители понесут полную ответственность. «Мы это не спустим Европе», – добавил дипломат.

    Любинский считает неизбежным продолжение «потуг тем или иным образом наложить лапу на российские активы», отметив, что отдельные люди «элементарно делают на этом имена», а также зарабатывают деньги на незаконных попытках что-либо украсть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Банк России опротестовал блокировку своих активов в Евросоюзе и обвинил Совет ЕС в превышении полномочий и нарушении законодательства.

    В марте Суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России об оспаривании действий ЕС в отношении суверенных активов регулятора.

    В прошлом году бельгийский депозитарий Euroclear поддержал решение ЕС не использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Украине.

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    5 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Депутат Европарламента от Финляндии попал в базу «Миротворца»

    Депутата Европарламента от Финляндии Хейнялуома внесли в базу «Миротворца»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Данные депутата Европарламента от Финляндии Ээро Хейнялуома внесены в базу украинского сайта «Миротворец».

    Хейнялуома попал в список из-за визитов в Россию в 2015–2016 годах и высказываний в пользу диалога с Москвой в 2025 году, передает РИА «Новости».

    Администраторы ресурса обвинили парламентария в «актах гуманитарной агрессии» против Украины, манипулировании общественно значимой информацией и распространении «пропаганды».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник еще один депутат Европейского парламента от Германии Маркус Бакхейт оказался в базе данных «Миротворца».

    В прошлом месяце бывшего депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина тоже включили в базу сайта.

    В сентябре данные шести депутатов польского Сейма внесли в базу «Миротворца».

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    5 ноября 2026, 20:05 • Новости дня
    Глава Минобороны Литвы назвал негодной к службе половину призывников страны

    Глава Минобороны Литвы Каунас назвал негодной к службе половину призывников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил о непригодности половины граждан призывного возраста к прохождению срочной военной службы по состоянию здоровья.

    Власти Литвы столкнулись с массовым медицинским освобождением от армии на фоне планов возвращения к всеобщей воинской обязанности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Литва.

    «На заседании Государственного совета по обороне обсуждалась необходимость пересмотра вопроса о 45-50% тех, кто не приходит на службу по состоянию здоровья, действительно ли там существуют такие проблемы со здоровьем», – заявил Каунас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Госсовет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

    В сентябре Координационный совет по всеобщей национальной обороне Литвы закрепил планы по переходу к обязательному призыву.

    В мае министр национальной обороны республики Робертас Каунас заявил о начале подготовки к введению всеобщей воинской повинности.

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    5 ноября 2026, 20:26 • Новости дня
    Евродепутат от Словакии опроверг обучение украинских военных в стране

    Евродепутат Блага опроверг информацию об обучении солдат ВСУ в Словакии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал ложными сообщения местных изданий о том, что устроившие поножовщину украинские солдаты проходили военную подготовку на территории республики.

    Депутат отметил, что участники конфликта находились в отеле города Тренчин в качестве обычных постояльцев, а не военных, передает РИА «Новости». «Никаких украинских военных мы не обучаем», – написал Блага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг местная полиция сообщила о смертельном ранении украинским военнослужащим своего сослуживца в Словакии.

    В августе Блага раскритиковал Владимира Зеленского за отказ назначить выборы на Украине.

    В апреле евродепутат заявил о пересмотре отношений Словакии с Евросоюзом из-за украинского вопроса.

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    5 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    Фицо заявил о готовности принять в Словакии консультации по Украине

    Фицо: Словакия готова предоставить площадку для консультаций по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Словакия готова в любой момент организовать на своей территории технические консультации по разрешению ситуации на Украине, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

    По его словам, Словакия готова в любой момент предоставить площадку для проведения технических консультаций по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «В любое время, если вы подумаете на Украине, что вам необходимо в три часа утра встретиться где-то в Братиславе, Банской-Быстрице, Кошице, где угодно, достаточно позвонить, и мы немедленно это организуем», – заявил Фицо на пресс-конференции по итогам совместного заседания правительств Словакии и Украины во Львове.

    По его словам, это могли бы быть «какие-нибудь технические переговоры, которые могли бы помочь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Словакии Юрай Бланар предложил Братиславу как площадку для подготовительных заседаний по Украине.

    Ранее он заявил о срыве Западом раннего урегулирования украинского конфликта.

    Фицо выразил готовность поддержать полномочия ЕС для переговоров с Россией.

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    6 ноября 2026, 07:35 • Новости дня
    Кушнер допустил участие Европы в переговорах по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Трехсторонний формат переговоров по украинскому урегулированию в будущем может быть расширен за счет европейских союзников США, заявил зять американского лидера Джаред Кушнер.

    Кушнер отметил, что все стороны активно готовятся к содержательным и плодотворным переговорам, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что на полях предстоящих консультаций с представителями России, США и Украины в Абу-Даби Вашингтон будет консультироваться с европейскими партнерами. В случае успеха планируется переход к многостороннему формату с их участием.

    Зять президента США добавил, что эти идеи продолжают дорабатываться, а создание правильной структуры для переговоров имеет решающее значение для прекращения войны и перехода к устойчивому миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кушнер принял участие в организованных Еврокомиссией консультациях по Украине.

    В среду член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема посоветовал ЕС получить место на переговорах с Россией до выдвижения условий.

    На прошлой неделе Кушнер договорился с украинскими властями об использовании формата Е3 для европейского представительства в переговорах.

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    6 ноября 2026, 06:17 • Новости дня
    Евросоюз собрался снизить цены на энергию за счет зеленой электрификации

    Фон дер Ляйен: ЕС будет бороться с высокими ценами путем зеленой электрификации

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз будет бороться с высокими ценами на энергоресурсы с помощью развития собственной чистой генерации, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Будущее ЕС лежит в электрификации за счет собственной чистой энергии, как возобновляемой, так и ядерной», – заявила фон дер Ляйен в X.

    Она добавила, что в настоящий момент Европа координирует действия по высвобождению запасов нефти, согласованному странами G7, совместно с Международным энергетическим агентством.

    На прошлой неделе Еврокомиссия провела диалог с представителями нефтеперерабатывающих заводов для стимулирования производства на фоне кризиса. Обсудить дальнейшее ускорение электрификации европейские власти планируют вместе с партнерами на климатической конференции COP31 в Анталье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Еврокомиссия анонсировала переговоры с представителями нефтеперерабатывающих заводов для снижения цен на дизельное топливо в странах объединения.

    Фон дер Ляйен сообщила о риске многолетнего энергетического кризиса в регионе из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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    6 ноября 2026, 15:27 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о панике в Европе из-за сделки России и США по дизелю

    Рютте: Сделка России и США по дизельному топливу вызвала панику в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Договоренности Москвы и Вашингтона о поставках российского дизельного топлива вызвали панику в Европе, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Из-за этой сделки по дизельному топливу в Европе началась настоящая паника. В какой-то мере я это понимаю. Я и сам был немного удивлен», – приводит ТАСС заявление Рютте в эфире нидерландского телеканала NPO 1.

    При этом он отметил, что сами европейцы продолжают закупать у России сжиженный природный газ на миллиарды евро.

    От оценки самой сделки генсек воздержался, сославшись на необходимость «сохранять единство» в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о невозможности публичного обсуждения коммерческих нюансов договоренностей о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.

    На прошлой неделе губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл выразила намерение помешать поставкам дизельного топлива из России в порт штата.

    В прошлом месяце помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале практической реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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    6 ноября 2026, 10:35 • Новости дня
    Десятки рейсов в Европе совершили экстренные посадки из-за сообщений о бомбах

    Reuters: В Европе прервали полеты десятков рейсов из-за сообщений о бомбах

    Tекст: Игорь Иножарский

    Новая волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков пассажирских рейсов по всей Европе, вынудив некоторые самолеты совершить экстренную посадку в сопровождении истребителей.

    Угрозы затронули около 30 рейсов, что привело к незапланированным посадкам и привлечению военной авиации для сопровождения лайнеров в небе над Францией, Болгарией и другими странами, пишет Reuters.

    В частности, французские истребители перехватили рейс Aer Lingus из Дублина в Рим после того, как пилот отказался сотрудничать с властями. Власти Испании, Польши и Дании также сообщили об эвакуации пассажиров и проверках самолетов после поступления аналогичных сообщений.

    В это же время в ряде европейских стран произошли кибератаки на системы охлаждения в супермаркетах и французские банки крови. Эксперты по кибербезопасности не исключают, что ложные сообщения о минировании призваны проверить реакцию властей на масштабные кризисы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг чешские правоохранительные органы не обнаружили взрывных устройств на борту прибывших в Прагу самолетов. Более десяти рейсов различных европейских авиакомпаний совершили экстренную посадку из-за поступления угроз безопасности. Три самолета приземлились в болгарских аэропортах из-за переданных по электронной почте сообщений о потенциальной опасности.

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    6 ноября 2026, 14:18 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились на 4%

    Биржевые цены на газ в Европе снизились на 4% и приблизились к 1000 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению на 4%, вплотную приблизившись к психологической отметке в 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Декабрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе распределительного центра TTF открыли торги на уровне 1047,2 доллара за тысячу кубометров (-0,6%). На 10:00 мск показатель составил 1056,7 доллара (+0,3%), а к 13:50 мск опустился до 1013,7 доллара (-3,8%).

    На последних торгах октября стоимость газа достигла 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с 2022 года. В марте текущего года на фоне конфликта на Ближнем Востоке средние цены выросли почти на 60% к февралю, превысив 600 долларов.

    В июле расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, в августе преодолели 800 долларов. В начале сентября они пробили 900 долларов, а в середине месяца ненадолго достигали 1000 долларов. За октябрь средние биржевые цены прибавили еще 12%, достигнув 1005 долларов за тысячу кубометров.

    ЕС вступил в новый отопительный сезон с газовыми хранилищами, заполненными менее чем на 75%. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 1 ноября запасы составляли 74,56%.

    В начале октября Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) опубликовала прогноз, согласно которому запасы газа в подземных хранилищах ЕС могут сократиться до 11% их вместимости к концу предстоящей зимы в случае сохранения ограничений в поставках СПГ и при полном прекращении импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу биржевые цены на газ в Европе приблизились к отметке 1057 долларов.

    В четверг они превысили 1000 долларов. В ходе утренних торгов четверга стоимость декабрьских фьючерсов на газ снизилась на 3,5% и пробила психологическую отметку.

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    Крупнейшие за последние годы протесты прокатились по Франции в середине недели. Люди недовольны огромными налогами и снижением уровня жизни, а в это время руководство страны отчаянно ищет, где найти несколько десятков миллиардов евро. Почему министр экономики заявляет, что «французская экономика зашла в тупик» – и куда исчезло благосостояние Франции? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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