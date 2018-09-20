Наместника Киево-Печерской лавры внесли в базу данных «Миротворца»

Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Киево-Печерской лавры, попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

На сайте указывается, что митрополит Павел является «антиукраинским пропагандистом» и «противником независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ», передает РИА «Новости».

Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко заявил, что гарантирует уважение прав верующих канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в случае предоставления автокефалии так называемому Киевскому патриархату.

Также он второй раз объявил о «финишной прямой» в вопросе автокефалии.

Напомним, первоиерарх РПЦ за границей митрополит Иларион назвал создание автокефалии на Украине политической атакой на православие.