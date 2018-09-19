Наместник Киево-Печерской лавры заявил об угрозах захвата святынь

На Украине звучат угрозы захвата «московских» святынь, сообщил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

«Новый виток» угроз вокруг Киево-Печерской лавры и церкви на Украине появляется в СМИ и соцсетях, заявил митрополит в видеообращении на канале Киево-Печерской лавры в YouTube.

«Звучат угрозы, что 14 октября, на Покров, будут вновь захваты святынь, как они называют, московских центров. Почему «московских», а не «Христовых»? Разве у нас здесь Москва? Мы здесь проповедуем Христа, распятого и воскресшего из мертвых, и призываем всех быть христианами – не по букве, а по жизни», – сказал он.

Он отметил, что Лавра не занимается «политическими атрибутами», а молится о своей стране.

Во вторник председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщал, что в случае предоставления автокефалии церкви на Украине, ей может перейти Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра.

В январе радикалы заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру.

Ранее в рождественскую ночь радикалы из организации «Черный комитет» напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, занимающийся вопросами гуманитарного сотрудничества.