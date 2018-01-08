Украинские националисты заблокировали Киево-Печерскую лавру

Радикалы заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру; к украинским националистам для переговоров вышел наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Националисты заявили, что проводят акцию против «штаба сепаратистов и представителей ФСБ». Они держат в руках плакаты и жгут фаеры, сообщает телеканал «112 Украина».

По информации издания «Громадское», в блокаде Лавры принимают участие около 30 представителей украинской радикальной организации «С14».

Возле Лавры также находятся правоохранители, среди которых есть несколько представителей полка особого назначения.

Издание InfoResist сообщает, что протест у стен Лавры начался после того, как в ней отказались отпевать погибших участников карательной операции в Донбассе, крещеных не в церкви Московского патриархата.

Напомним, в рождественскую ночь радикалы из организации «Черный комитет» напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, занимающийся вопросами гуманитарного сотрудничества.