Радикалы напали на Российский центр науки и культуры в Киеве

В рождественскую ночь радикалы из организации «Черный комитет» напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, занимающийся вопросами гуманитарного сотрудничества, сообщил сотрудник Центра.

Он рассказал, что радикалы облили здание краской и пытались разбить стекла на фасаде, в результате учреждению был нанесен значительный материальный ущерб, передает РИА «Новости».

Сотрудник Центра отметил, что это не первое нападение, «и, как показывает практика, вряд ли кто-то будет их (хулиганов) искать».

Нападавшие оставили у входа в Центр листовки, в которых содержались экстремистские призывы и требование прекратить деятельность всех российских структур на Украине.

Спустя некоторое время на странице этой радикальной организации в одной из социальных сетей появилась видеозапись хулиганской выходки.

В комментарии под видеозаписью утверждается, что Центр «является прикрытием для враждебной Украине пропаганды, регулярно организует поездки в государство-агрессор и агитирует здесь за русский мир».

В связи с этим сотрудник Центра подчеркнул, что «такого рода заявления абсурдны и призывают лишь к разжиганию межнациональной розни». Кроме того, он сообщил, что посольство России в Киеве направило ноту в МИД Украины с требованием пресечь противоправные действия радикалов, которые противоречат всем нормам международного права.

Напомним, в августе прошлого года киевское отделение Российского центра науки и культуры отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург, где проходила учебно-образовательная программа Россотрудничества «Здравствуй, Россия!».