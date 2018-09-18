РПЦ пригрозила Киеву утратой недвижимости из-за автокефалии

Украинская православная церковь (УПЦ) может лишиться юридического статуса и потерять недвижимость в результате предоставления автокефалии церкви на Украине, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Нет ничего невероятного в том, что если автокефалия будет предоставлена тем, кто сейчас является раскольниками, то против канонической Церкви будет развязана уже настоящая и полномасштабная война. Уже сейчас лидер раскола Филарет Денисенко говорит, что как только будет создана так называемая единая поместная церковь Украины, ей должны быть переданы Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра», – цитирует выступление Илариона в эфире Первого канала РИА «Новости».

По его мнению, если планы по созданию «единой поместной церкви» будут реализованы, вероятно принятие законов «для того, чтобы лишить каноническую Церковь недвижимости и юридического статуса».

Митрополит считает, что Украина может вернуться на четверть века назад, когда «сначала раскололи страну по религиозному принципу, а потом этот раскол был перенесен на гражданское общество».

Также он отметил, что Константинополь в решении предоставить автокефалию нарушил давние договоренности между всеми православными церквами.

«В частности, еще в 1993 году была выработана общеправославная позиция о том, что автокефалия, то есть самостоятельность, отныне не должна предоставляться какой-либо одной Церкви какой-либо другой Церковью. Предоставление автокефалии должно быть всеправославным процессом», – подчеркнул он.

Между тем Армянская апостольская церковь выразила надежду на скорейшее разрешение конфликта, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что Церкви Христовой удастся избежать нового раскола и водительством Духа Святого будут найдены пути преодоления сложившейся ситуации в духе любви, солидарности и взаимопонимания. Таково молитвенное прошение Армянской апостольской церкви», – сказал глава канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина священник Ваграм Меликян.

Ранее во вторник первоиерарх Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) митрополит Иларион называл идею создания автокефалии на Украине политической атакой на православие.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предупреждал, что в случае легализации раскольнических организаций против канонической церкви на Украине будет развязана настоящая, полномасштабная война.

Ранее президент Украины Петр Порошенко на встрече с экзархами Вселенского патриарха в Киеве заявил, что Украина вышла в вопросе получения автокефалии на «финишную прямую».