Стала известна позиция украинских монастырей по вопросу автокефалии

Наместник Святогорской лавры, викарий Донецкой епархии митрополит Арсений (Яковенко) рассказал об отношении украинских монастырей к вопросу автокефалии.

Он сообщил, что Святогорская, Киево-Печерская и Почаевская лавры «категорически против автокефалии». Митрополит посоветовал политикам решать государственные вопросы, а решение церковных вопросов оставить канонической Украинской православной церкви.

Митрополит Арсений призвал защитить каноничное устроение церкви, за которое «предшественники на каторги пошли, в тюрьмы, на расстрелы», передает ТАСС.

«Тайком молились, тайком венчались, тайком служили подчас, когда не было храмов, когда они были разрушены и закрыты, но сохранили до наших дней Святое православие. А нам, дай Бог, братья и сестры, сохранить его по их примеру, в чистоте», – заявил он.