Число погибших при обрушении здания в Нью-Йорке увеличилось

При обрушении трехэтажного здания в Нью-Йорке погибли два человека

Tекст: Катерина Туманова

Трехэтажное здание смешанного назначения обрушилось в районе Флэтбуш в центре Бруклина около 16:00 (00:00 мск) в среду. В результате происшествия два человека погибли, еще четверо находятся в критическом состоянии, 12 – в стабильном. Среди пострадавших по меньшей мере семь детей, сообщает CNN.

Здание обрушилось на соседнюю строительную площадку. Комиссар пожарной охраны Нью-Йорка назвал поисково-спасательные операции «чрезвычайно опасными». Пожарные опасаются повторного обрушения.

Представитель департамента полиции Нью-Йорка заявил, что спасатели не располагают полной информацией о количестве людей, которые могут оставаться под завалами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти сообщили о гибели одного человека и десяти пострадавших при обрушении здания в Нью-Йорке.

В июле часть строящегося небоскреба обрушилась в центре Нью-Йорка. В мае один человек погиб и 36 пострадали в результате пожара и взрывов на судостроительном заводе в Нью-Йорке.