Ученые опровергли миф о выражении кошками привязанности через мяуканье

Ученые назвали мяуканье кошек сообщением о потребностях

Tекст: Катерина Туманова

Команда ученых наблюдала за 38 кошками в домашних условиях, поместив их любимую еду в недоступный ящик. Результаты показали, что животные значительно чаще мяукали в присутствии человека, нередко глядя на хозяина, пишет Daily Mail.

«Сигнал считается социально коммуникативным, а не просто отражением мотивационного или эмоционального состояния, когда на него влияет присутствие других особей», – объяснили исследователи в статье для журнала Animal Behaviour.

По их словам, результаты эксперимента доказывают, что мяуканье служит социально направленным сигналом. Когда хозяев не было рядом, кошки молча смотрели на дверь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, японские исследователи сообщили о значительном улучшении настроения владельцев от тесного физического контакта с кошками. Летом ученые заметили неожиданный сигнал агрессии у кошек в виде взаимного вылизывания. Исследователи доказали неспособность кошек защитить владельцев от сильного эмоционального напряжения.