«Автокефалия Украины» угрожает РПЦ колоссальной потерей

Самозваный «патриарх Киевский» Филарет раскрыл свои аппетиты. Когда Константинополь даст Украине автокефалию, заявил он, РПЦ перестанет быть крупнейшей православной церковью в мире, поскольку лишится половины своих приходов. Насколько справедливы такие прогнозы – и сколько всего приходов и православных в России и на Украине?

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник принимал посланцев Константинопольского патриархата – архиепископа Даниила из США и епископа Илариона из Канады, ответственных за «решение проблем» автокефалии украинской церкви. Американский епископ Даниил, даром что родом с Западной Украины, подчеркнул: Фанар готов в том числе «к доброй совместной работе» и с Украинской православной церковью в лоне РПЦ, наряду с другими православными структурами.

На встрече отсутствовал глава непризнанного «Киевского патриархата» Михаил Денисенко (самопровозглашенный «патриарх Киевский и всея Руси-Украины» Филарет). Он выступил с бравурными, прямо-таки наполеоновскими планами. Например, по его словам, вся новая украинская церковь окажется только под его личным руководством. Причем это будет не одна из многих, нет, «УПЦ Киевского патриархата» станет крупнейшей в мире, оставив позади Московский патриархат, заявил Филарет.

«Когда теперь будет создана автокефальная Украинская церковь, к ней отойдет не меньше половины приходов», – предрекает лидер раскольников. «Еще в советские времена украинская церковь составляла около 60% приходов всей российской церкви. Фактически украинский экзархат составлял больше половины всего Московского патриархата», – напомнил он «РБК Украина».

По официальным данным на 2017 год, которые озвучил сам патриарх Кирилл, в РПЦ около 36 тысяч приходов, причем это общие данные и по России, и по ближнему и дальнему зарубежью. В это число входят и 11,3 тысячи приходов и 200 монастырей РПЦ на Украине.

Но сравним – сколько приходов у Русской православной церкви собственно в РФ?

«Не приходилось видеть подробных церковных данных именно по количеству приходов в России. Но если обратиться к данным Минюста – не самого плохого источника, то упоминалось 15 тысяч приходов и 524 монастыря, то есть около 16 тысяч юридических лиц – местных религиозных организаций РПЦ», – сказал газете ВЗГЛЯД настоятель храма св. Феодора Студита протоиерей Всеволод Чаплин, бывший глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества.

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«Причем надо честно сказать, многие приходы в России – это приписные храмы к другим приходам», – заметил о. Всеволод, пояснив: «приписные» означает фактически, что у этого храма нет самостоятельного священника, богослужения совершаются лишь время от времени, не в каждый воскресный и праздничный день». Украинские приходы в целом сильнее, признал собеседник.

В случае создания «фанарско-порошенковской автокефалии» количество ее приходов будут увеличивать под давлением украинских властей и радикальных националистов (наподобие запрещенной в России группировки «С-14»), предполагает Чаплин. «Попытки отнять храмы, скорее всего, продолжатся – при этом будут размахивать знаменем этой как бы каноничности», – сказал собеседник. При этом среди украинского духовенства есть те, кто уже готов добровольно приветствовать так называемую фанарско-порошенковскую автокефалию, заметил отец Всеволод.

«Не думаю, впрочем, что уйдут все приходы. Предполагаю, что поначалу как минимум 50% откажутся уходить в эту новую автокефалию,

– полагает Чаплин. – Но тем не менее предатели есть уже сейчас, и политическое давление играет свою роль. И если чисто гипотетически представить себе, что все украинские православные приходы объединятся и еще прихватят к себе часть греко-католиков, то по количеству действительно может оказаться даже больше, чем в России».

Приходится признать неприятный для Москвы факт – без своих украинских приходов РПЦ действительно окажется либо вровень, либо даже слабее, чем гипотетическая украинская церковь.

Для сравнения, у филаретовского «Киевского патриархата» чуть более 5,1 тысячи приходов, а еще у одной раскольничьей структуры, «Украинской автокефальной православной церкви» – около 1,2 тысячи. Если гипотетически предположить слияние всех православных приходов Украины в одну церковь, то получается примерно 17 тысяч приходов. Оговоримся, что это лишь арифметика, в реальной жизни такое соединение крайне маловероятно.

Примечательно, что в 2015 году Минюст России зарегистрировал девять религиозных организаций так называемого Киевского патриархата, напомнил Чаплин, так что сторонники Филарета уже есть и в самой РФ. «На сайте этой структуры упоминается две епархии в России, объединенные в экзархат «УПЦ КП», одна базируется в подмосковном Ногинске, другая – в Обояни Курской области».

Что касается численности самой паствы, то ее установить сложнее. Большинство россиян относят себя к православным – 75%, судя по опросу ВЦИОМ 2010 года, и 71%, согласно прошлогоднему опросу американского Pew. Если в России официально живет 146 млн, то число православных, стало быть, превышает 100 млн человек.

Украинская церковь Московского патриархата остается крупнейшей конфессией Украины. Таковы данные Института социологии НАН Украины от 2016 года: 36% всех опрошенных верующих отнесли себя к «московской» УПЦ. «Киевский патриархат» – на втором месте с 25%. Если верить данным о том, что на Украине живет 46 млн человек, то число прихожан РПЦ там должно составлять 16 млн человек.

Однако обе эти цифры вряд ли отражают реальность. Дело в том, что число россиян, которые действительно посещают храм раз в месяц или чаще, колеблется (по данным разных опросов) всего лишь от 8 до 13 процентов. Что касается Украины, то общество там считается более религиозным, но реальная численность населения, по мнению многих социологов, составляет лишь половину от официальной.

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Богослов, протодиакон Андрей Кураев полагает: мечты Филарета вряд ли осуществимы.

«Я очень надеюсь, что эти послы из Константинополя захватили с собой комплект «ЭГЗ» – «электрогубозакатывателя». Интервью Филарета весьма своеобразно и интересно, – сыронизировал отец Андрей в комментарии газете ВЗГЛЯД. – Из него так и прет убеждение в том, что он безальтернативен, что только он и должен стать новым украинским патриархом. Я считаю это крайне маловероятным, равно как и те темпы и ту схему, которые изложил Филарет».

Отец Андрей считает, что в реальности развитие ситуации будет другим. «Скорее всего, со временем Константинополь действительно объявит о создании своей киевской митрополии. Возможно, кого-то из этих экзархов назначат ее главой. Им будет обещан томос об автокефалии при условии, что они соберут какой-то примиряющий собор и соберут достаточное количество священников и епископов других организаций», – предрекает он.

В любом случае угрозы так называемого Киевского патриархата все меньше выглядят пустым сотрясанием воздуха. И если они осуществятся, политическое и религиозное влияние РПЦ в мире действительно резко уменьшится. А украинских раскольников – возрастет.

И это, собственно, и есть главная цель киевских властей.