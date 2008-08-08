Есть ли у РПЦ союзники в борьбе за Украину

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12 сентября, среда  |  Последнее обновление — 22:17  |  vz.ru
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Настало ли время продавать доллары

Ждать ли доллар по 75Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Доллар скоро будет падать, поэтому настало время его продавать. По крайней мере, так считает министр экономического развития России. Чисто теоретически Максим Орешкин, скорее всего, прав. Главный для рубля фактор – цены на нефть – находится на высоком значении. И все же – стоит ли верить министру на слово? Подробности...
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Что ответит Япония на революционное предложение Путина

У Владимира Путина и Синдзо Абэ сложились доверительные личные отношенияФото: Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС
Президент России Владимир Путин предложил принять революционное решение по проблеме мирного договора с Японией и заключить его уже до конца 2018 года, отложив спор по Курилам. При этом в документе будут зафиксированы разногласия сторон по территориальному вопросу и намерение решить их мирным путем. Каковы шансы на то, что это действительно удастся осуществить? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Конфликт рэперов с мусульманами говорит о неожиданной победе России

Андрей Бабицкий, журналист
Рано говорить, что в Дагестане установилась теократия. Но шокирующе грубый ответ Нурмагомедова Тимати показывает, какой силы ненависть продуцирует салафизм и насколько он опасен. Подробности...
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Почему американские астронавты решились на подлость по отношению к России

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Неужели американские астронавты идиоты и самоубийцы? Нет, конечно. Но это не отменяет того, что они могли осуществить целенаправленную диверсию на «Союзе». У них был мотив, а у нас есть улики. Подробности...
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По волнам европейской рукопожати немедленно пошла рябь

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В наше смутное время не столь уж многие пытаются жить по чести и называть вещи своими именами. Каждый такой поступок сродни сенсации, которую стоит сохранить для потомков, пока не заплевали. Подробности...
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        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

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        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

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          Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?

          Есть ли у РПЦ союзники в борьбе за Украину

          Православие уже переживало болезненный раскол   12 сентября 2018, 20:20
          Фото: Перов В.Г.
          Текст: Михаил Мошкин,
          Алексей Нечаев

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          Предоставление автокефалии украинской церкви провоцирует серьезный раскол в православном мире. Ряд церквей поддерживают Константинополь, другие же солидарны с позицией Москвы. На каких иностранных союзников в этом противостоянии может рассчитывать Русская православная церковь и кто явно станет ее противниками?

          Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, находясь с визитом в Тбилиси, в среду заявил: «Из Грузинской православной церкви косвенно исходит российское влияние». По его мнению, «Россия сильна в дезинформации и пропаганде, мы знаем про эти инструменты и готовы с ними бороться».

          Отметим, что в самой Грузинской православной церкви с отношением к РПЦ и болезненным для Москвы вопросам (в первую очередь, это украинский вопрос) не так все однозначно, как утверждает эмиссар США. Напомним, в июне член синода Грузинской православной церкви митрополит Петр заявил: украинская церковь должна быть независимой от русской. Он же назвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла «первоиерархом страны-завоевателя». С другой стороны, синод ГПЦ выступил против украинской автокефалии. Но заметим, грузинский патриарх Илия II не сказал своего окончательного слова.

          Поддержка со стороны Грузинской и других поместных церквей крайне важна в споре Московского и Константинопольского патриархатов. Особенно сейчас, когда Константинополь дал старт предоставлению автокефалии «украинской церкви» по просьбе киевских раскольников и президента Порошенко. В среду представитель Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил объявил о начале создания «местной независимой церкви» на Украине, «учитывая просьбы самих украинцев».

          Уже сложно скрывать, что этот процесс – сугубо политический. США анонсировали визит представителя Госдепа по свободе вероисповедания Сэма Браунбэка на Украину. Браунбэк обсудит с представителями украинского правительства и духовенства «усилия по защите и продвижению религиозной свободы». В РПЦ в очередной раз предупредили: создание автокефальной церкви на основе самозваного «Киевского патриархата» чревато силовым захватом храмов признанной Украинской церкви Московского патриархата.

          Не раз звучали заявления о расколе, грозящем мировому православию. Если раскола догматического (который имел место между православными и католиками в XXI веке или между русскими старообрядцами и «никонианами» в XVII веке), к счастью, не наблюдается, то спор о канонических территориях разводит поместные церкви по разные стороны баррикад. Например, сообщалось, что патриарх Иерусалимский Феофил выразил поддержку УПЦ МП в стремлении сохранить каноническое православие и противостоять политическому давлению.

          На чью поддержку может рассчитывать Москва?

          «Позиция РПЦ пока поддерживается Сербской и Иерусалимской церквами. К этому склоняются Грузинская, Болгарская и Антиохийская», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД религиовед правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.

          Сербская и Болгарская церкви, конечно, не могут сравниться с 100-миллионной РПЦ по количеству приходов и прихожан, но оно все же больше, чем у Константинополя. У Вселенского Константинопольского патриархата – пять миллионов прихожан (в первую очередь, в США), у Сербской церкви – 6,5 млн, у Болгарской – восемь миллионов. Антиохийская церковь – одна из древних церквей, объединяющих сирийских православных. «Этой церкви РПЦ оказала серьезную помощь в Сирии», – отмечает Силантьев.

          «Вполне можно рассчитывать на поддержку Православной церкви Чешских земель и Словакии, Польской православной церкви», – отмечает религиовед.

          Константинополь же, скорее всего, поддержат церкви, возглавляемые греками, полагает Силантьев. Например, это Албанская церковь. «Хотя тоже спорно», – замечает эксперт. Отметим, что собственно православная церковь в Греции – Элладская ПЦ – в свое время небезболезненно отделилась от Константинопольского патриархата.

          «Многие будут выжидать до последнего, потому что никто в таком конфликте принимать участия не хочет», – отмечает Силантьев. Так, например, пока сохраняет нейтралитет Румынская православная церковь, у которой собственный канонический спор с РПЦ из-за Молдавии.

          Достаточно сложна позиция Грузинской церкви (ГПЦ), о которой говорилось выше. «Грузинская православная церковь тоже имеет проблемы канонической территории, это касается Южной Осетии и Абхазии, – поясняет Силантьев. – РПЦ признает право ГПЦ на эти территории, хотя подавляющее большинство местных жителей хотели бы перейти в Русскую православную церковь. Потому ГПЦ ни в коем случае нельзя поддерживать Константинополь, так как в противном случае будут созданы епархии в Осетии и Абхазии», – подчеркнул собеседник. 

          Это хороший пример, когда территории давно не принадлежат Грузии, население не воспринимает Грузинский патриархат, и даже в этом случае РПЦ уважает право Грузинского патриархата. «Хотя, например, ГПЦ открывает свои приходы на территории Азербайджана, который является канонической территорией именно РПЦ», – указывает Силантьев. «Если такое расширение Грузинской церкви простят, то поддержку Константинополя РПЦ им не простит», – заключил Силантьев.

          На ваш взгляд

           
          Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?




          Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко в свою очередь полагает – деление на группы поддержки Москвы и Константинополя пока будет не более чем гаданием.

          «Во-первых, я не совсем уверен, что так однозначно высказал свою поддержку тот же патриарх Иерусалимский. Он призвал поддерживать главу каноничной УПЦ Московского патриархата митрополита Онуфрия. Но это нельзя назвать решительным протестным заявлением по поводу действий Константинополя. Поэтому я бы его не переоценивал», – сказал Петрушко в комментарии газете ВЗГЛЯД.

          Он также отметил, что греческие церкви действуют солидарно, но отнес к этой группе не только Александрийскую церковь, но и Иерусалимскую, и Элладскую. По мнению эксперта, не стоит возлагать излишние надежды на Иерусалимский патриархат. «Скорее можно ожидать поддержки от негреческих церквей, традиционно нам близких: от Сербской, Грузинской, ну, может, от Чехословацкой», – считает Петрушко. Он полагает: такая поддержка может быть связана с тем, что

          у Сербской и Грузинской церквей есть свои конфликты с Константинополем, они следующие на очереди.

          «Я имею в виду македонский раскол в Сербии, проблему Абхазии, где в свое время возникла группа духовенства, которая обращалась к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить им какой-то статус, – пояснил эксперт. – И то я не уверен, что протест будет такого же уровня, как однозначное осуждение действий Константинополя. Кроме того, я не исключаю, что власти стран Сербии и Грузии могут оказать давление на свои церкви с тем, чтобы их поддержка РПЦ была не слишком радикальной».


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