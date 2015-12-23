В Грузии поддержали антироссийскую мечту Порошенко

Планы Киева узаконить созданную на Украине раскольническую церковь впервые получили публичную поддержку зарубежных иерархов православия. Соответствующее заявление сделал член синода Грузинской православной церкви, митрополит Петр – он даже назвал назвал патриарха Московского Кирилла «первоиерархом страны-завоевателя». Будут ли решающими слова грузинского митрополита?

В четверг член синода Грузинской православной церкви митрополит Петр (Цаава) заявил: украинская церковь должна быть независимой от русской. «Украина, 40-миллионная независимая страна, конечно же, как я лично считаю, должна иметь независимую церковь», – объявил иерарх грузинской церкви, выйдя под камеры после совещания епископов ГПЦ.

Митрополит Петр не остановился на достигнутом и назвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла «первоиерархом страны-завоевателя». Украинская церковь не должна упоминать патриарха Кирилла в своих молитвах, объявил грузинский митрополит.

Петр Цаава, безусловно, подыграл Киеву, который мечтает добиться хотя бы от одной из поместных православных церквей поддержки «независимой церкви для независимой державы». Сейчас, как известно, на Украине действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ) – всеми признанная, самоуправляемая и находящаяся в составе РПЦ. Но с начала 90-х и по сей день также действует несколько раскольничьих групп, самая крупная из которых – так называемый Киевский патриархат, возглавляемый Михаилом Денисенко (бывшим митрополитом РПЦ Филаретом, лишенным сана за раскол и преданным анафеме).

«Филаретовцы» настроены антироссийски и подчеркнуто лояльны к нынешней киевской власти. Сам Денисенко активно общается с деятелями «Правого сектора*»; еще в начале «АТО» он поддержал действия силовиков, призвал Украину закрыть границу и ликвидировать всех «террористов» Донбасса. Но у такой удобной «церкви» нет необходимой легитимности – ее не признает ни одна настоящая православная церковь в мире.

На эту тему

Адептом идеи «независимой поместной украинской церкви» в свое время был Виктор Ющенко. Он обращался к патриарху Константинопольскому Варфоломею, но тот не дал своего благословения. Десять лет спустя по той же дорожке идет Петр Порошенко. В мае он заявил, что после переговоров с тем же Варфоломеем Украина «очень-очень близка» к получению автокефальной церкви. То есть такой поместной церкви, которые есть, например, в Болгарии, Сербии и той же Грузии. На днях на церковную тему высказался и глава МИД Украины Павел Климкин, признавший: вопрос об автокефалии – вопрос политический. Однако, так же как и с интеграцией в ЕС и НАТО, Порошенко выдал желаемое за действительное. Близкий к Константинопольскому патриархату источник сообщал, что «Киевский патриархат» не получит автокефалии.

Тем не менее, тема продолжает обсуждаться всерьез. В начале июня секретарь грузинского патриарха, отец Микаэл Ботковели сообщил: представитель Вселенского патриархата (это одно из названий Константинопольского патриархата) может посетить Грузию «в контексте дискуссий по введению автокефалии Украинской православной церкви». А незадолго до этого в Грузию приезжал «министр иностранных дел» РПЦ, глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (Алфеев). Считается, что он отговаривал грузинских иерархов от признания украинской церковной «самостийности». Заметим, что на прямой вопрос о позиции ГПЦ секретарь патриарха Грузии ответил уклончиво: «Вопрос сложный, определяемый каноническими нормами».

Митрополит Петр (Цаава)

(фото: patriarchate.ge)

И теперь такой «подарок» от не последнего человека в Синоде ГПЦ. Но можно ли всерьез рассматривать слова митрополита Петра (Цаавы)? С одной стороны, грузинский патриарх Илия II и Синод не отмежевались от слов митрополита, по крайней мере, пока. С другой стороны, владыка Петр честно признал: на собрании Синода в четверг, после которого он и сделал свое сенсационное заявление, украинский вопрос не обсуждался. То есть имело место выражение сугубо личного мнения.

Добавим, что у самого митрополита Петра – сложная репутация; его считают человеком резким и несдержанным. В прошлом году его имя мелькало в прессе в связи со слухами о подготовке покушения на Илию II. Митрополит был отстранен от руководства церковной телекомпанией. Но, с другой стороны, слухи остались слухами, а Петр остался «в сущем сане». И в любом случае пока мы имеем дело лишь мнением отдельного взятого иерарха.

В грузинском экспертном сообществе считают, что ГПЦ не будет торопиться с принятием решения по Украине – вынесут этот вопрос «на церковную повестку дня с полной определенностью. Церковное руководство оказалось в непростом положении, отмечает грузинский религиовед Владимир Саришвили. «С одной стороны, это позиция по украинской автокефалии Вселенского патриархата, не учитывать которую в ГПЦ не могут, – сказал Саришвили газете ВЗГЛЯД. – А с другой – позиция РПЦ. Ведь существует опасность того, что РПЦ, если ее не устроит позиция Грузинской церкви по вопросу автокефалии Украины, признает независимыми епархии Абхазии и Южной Осетии».

Напомним, что сейчас ни Русская, ни Грузинская церковь не признают самостоятельность церквей в Абхазии и Южной Осетии. По мнению Саришвили, оказавшись «между двух огней», ГПЦ «будет проявлять сдержанность до последнего, насколько это будет возможно».

Схожую точку зрения высказал ведущий научный сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. «Грузинский патриарх может дать какой-то реверанс в сторону Украины, но никогда не поддержит автокефалию, – сказал Лункин газете ВЗГЛЯД. – Именно поэтому реакция Москвы на заявление митрополита Петра сдержанная. В Москве понимают: грузинский патриархат эту идею в принципе не может поддержать. Хотя бы из-за того, что РПЦ может заявить, что не признает Абхазию и Южную Осетию канонической территорией Грузинского патриархата».

Заявление митрополита Петра – это, конечно, не последнее слово. Должно быть как минимум слово патриарха Грузии, подчеркивает российский религиовед. «Кроме того, Вселенский патриархат не рассылал никому никакого «подписного листа» и не просил высказываться за или против. Собственно, появление такой просьбы дало бы полное право патриарху Кириллу заявить о начале раскола. А вот это была бы уже очень опасная ситуация», – отметил Лункин. Он добавил:

«Обещание об автокефалии – несбыточная мечта Порошенко и его окружения, которые стремятся таким методом решить проблему своей политической популярности».

«Я не очень верю в автокефалию, но исключить ее предоставления нельзя», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Учитывая влияние американцев на константинопольского патриарха Варфоломея и учитывая, что в церквях Восточной Европы не все довольны нынешней ситуацией, теоретически из 15 автокефальных церквей меньшинство может поддержать автокефалию для Украины. Но не большинство. И тогда произойдет масштабный раскол православной церкви. Теоретически это возможно».

Впрочем, Погребинский не уверен, что украинские власти будут упорно бороться. Сам проект отделения украинского православия от российского – важная тема в идеологии украинских националистов, но для Порошенко не является чем-то принципиальным. «Я не рассматриваю Порошенко вообще как идейного человека. Он никакой не националист, а человек, обслуживающий свой интерес», – замечает эксперт.

Добавим, что проект автокефалии сложно реализуем и с церковной точки зрения. «Ну не может власть сама своей волей создавать церковь, да и еще обращаться к патриархату за пределами Украины, чтобы он эту церковь создал, – поясняет Лункин. – Это нонсенс и с точки зрения светского, и с точки зрения церковного права». Киевские светские власти считают, что «ответственный» за признание новой церкви – Константинопольский патриарх. Но дело в том, что Варфоломей – глава лишь самой древней, но не «старшей» поместной церкви. Все поместные церкви равны, и без согласия РПЦ как «материнской церкви» украинская церковь не может получить независимость. Об этом напоминают в Московском патриархате.

Канонический путь создания автокефальной украинской церкви, как отмечает Лункин, был бы следующим: УПЦ Московского и Киевского патриархатов должны сначала договориться об объединении. Потом им следует обратиться в Москву. И если РПЦ будет не против, надо уже идти в Константинополь. Но очевидно, что такой вариант выглядит малореальным.