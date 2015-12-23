В Грузии поддержали антироссийскую мечту Порошенко

Взгляд
21 июня, четверг  |  Последнее обновление — 21:26  |  vz.ru
Разделы

Мировой экономике пообещали новую катастрофу

Российские и западные экономисты видят риски нового кризиса на горизонтеФото: Simone Brandt/imagebroker.com/
Global Look Press
Новая волна кризиса может накрыть мировую экономику уже через год. По крайней мере, все больше экономистов сходятся во мнении, что мир движется к очередной катастрофе. Что заставляет специалистов предупреждать мир об опасности, в чем эта угроза может выражаться и готова ли Россия к такому повороту событий? Подробности...
Перейти а раздел…

Что ответить Кикабидзе на его ненависть к СССР

Вахтанга Кикабидзе, оказывается, раздражают серп и молот на гербе СССРФото: РИА Новости
Вахтанга Кикабидзе любят в России, несмотря ни на что: герой «Мимино» остается одним из символов советского кино. Но сам лауреат Государственной премии СССР периодически говорит такое, что вызывает массовое возмущение со стороны его бывших сограждан. Вот и сейчас он рассказал, как ненавидит герб СССР и как радовался распаду нашего общего государства. Как к этому относиться? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Никольская стала главной футбольной улицей страны

Зарубежные болельщики «в хорошем смысле» шокированы Москвой и ее жителямиФото: Михаил Метцель/ТАСС
Мундиаль – главный праздник мира, и ничто не может соперничать с ним по наплыву туристов. Для этой разномастной и развеселой толпы власти приготовили специальное место на Воробьевых горах, но жизнь распорядилась иначе: местом притяжения людей внезапно стала Никольская улица. Но почему? И какие выводы нужно из этого сделать? Подробности...
Перейти а раздел…

Судьба мумии диктатора наконец-то определена

Мемориал «Долина павших». Может показаться, что Испания по сей день чтит своего диктатораФото: Oscar Gonzalez/Zuma/Global Look Press
Забальзамированное тело Франсиско Франко будет вынесено из мавзолея – такое решение приняло новое испанское правительство. Неизбежно возникают ассоциации с телом Ленина, споры о судьбе которого в России возникают ежегодно. Однако отношение к проблеме мумифицированных диктаторов у русских и испанцев имеет важные отличия. Подробности...
Перейти а раздел…

Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
Перейти а раздел…

С кем «русские ЧВК» конкурируют на африканском рынке военных услуг

Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Поскольку, предположительно, для игры «на чужом поле» используются формально не существующие в России частные военные компании, интересно разобраться, какие ЧВК традиционно сильны при работе на Африканском континенте. Подробности...

Ситуация с повышением пенсионного возраста вскрыла острую проблему гражданского общества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Существующая пенсионная система для государства является уже неподъемным бременем. А любые популистские решения на самом деле решениями не являются. Но проблему надо решать, поскольку она будет только усугубляться. Подробности...
Обсуждение: 102 комментария

«Помнишь, ты говорил, что Россия всё равно станет первой в мире?»

Рауф Кубаев, сценарист, режиссер
Ночью позвонил Мохаммед из Каира. «Понимаешь, – сказал он, – мы расстроены не поражением. Вы заслужили. Мы расстроены, что вылетели из чемпионата. А вы красавцы. Я про другое хотел сказать». Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
      Подробности...

      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Первые победы России на чемпионате мира по футболу - это:
        • Случайность

        • Закономерность

        Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?
        • Да

        • Нет

        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп впервые назвал новые сроки встречи с Путиным
          Советник Трампа летит в Москву со специальной миссиейМоскалькова назвала препятствие для выдачи Сенцова УкраинеЧто ждать России от нового соглашения по добыче нефтиБразильской сборной мешают особенности жизни в Санкт-Петербурге
          Путин и Порошенко поговорили по телефонуВыход в плей-офф ЧМ-2018 принес сборной России миллионы долларовУльяновские курсанты устроили новую выходкуИностранные болельщики наполнили Instagram фотографиями из России
          Литва признала провал бойкота чемпионата мира по футболуКикабидзе объяснил свои слова о ненависти к СССРУгрозы США в адрес Турции по поводу F-35 оказались блефомСанкции США против главы МВД России не сработали

          Главная тема


          Трампу предстоит большой разговор с Путиным

          «отражение атаки»


          НАТО провело секретные учения «для устрашения России»

          чемпионат мира


          «Ювентус» поднял цену на лидера сборной России

          «это без шуток»


          Украинский генерал потребовал создания ракет с дальностью «до Москвы»

          «быстро и много бегают»


          Британские СМИ намекнули на использование российскими футболистами допинга

          «Каждый из вас немного Вахтанг»


          Захар Прилепин опубликовал ответ Эдуарда Лимонова Вахтангу Кикабидзе

          армия и вооружения


          Почему срываются планы по созданию нового эсминца для ВМФ

          символ советского кино


          Что ответить Кикабидзе на его ненависть к СССР

          шпионский скандал


          Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

          пенсионный возраст


          Ирина Алкснис: Активная часть российского общества впадает в истерический раж

          «всего лишь спорт»


          Андрей Бабицкий: Из национального позора сборная превратилась в звезду и надежду миллионов

          «русские ЧВК»


          Владимир Неелов: Налицо – успешная реализация Россией стратегии экспорта безопасности

          на ваш взгляд


          Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?

          В Грузии поддержали антироссийскую мечту Порошенко

          Украинское православие переживает затяжной раскол   21 июня 2018, 20:30
          Фото: Михаил Почуев/ТАСС
          Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси,
          Олег Москвин

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Планы Киева узаконить созданную на Украине раскольническую церковь впервые получили публичную поддержку зарубежных иерархов православия. Соответствующее заявление сделал член синода Грузинской православной церкви, митрополит Петр – он даже назвал назвал патриарха Московского Кирилла «первоиерархом страны-завоевателя». Будут ли решающими слова грузинского митрополита?

          В четверг член синода Грузинской православной церкви митрополит Петр (Цаава) заявил: украинская церковь должна быть независимой от русской. «Украина, 40-миллионная независимая страна, конечно же, как я лично считаю, должна иметь независимую церковь», – объявил иерарх грузинской церкви, выйдя под камеры после совещания епископов ГПЦ.

          Митрополит Петр не остановился на достигнутом и назвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла «первоиерархом страны-завоевателя». Украинская церковь не должна упоминать патриарха Кирилла в своих молитвах, объявил грузинский митрополит.

          Петр Цаава, безусловно, подыграл Киеву, который мечтает добиться хотя бы от одной из поместных православных церквей поддержки «независимой церкви для независимой державы». Сейчас, как известно, на Украине действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ) – всеми признанная, самоуправляемая и находящаяся в составе РПЦ. Но с начала 90-х и по сей день также действует несколько раскольничьих групп, самая крупная из которых – так называемый Киевский патриархат, возглавляемый Михаилом Денисенко (бывшим митрополитом РПЦ Филаретом, лишенным сана за раскол и преданным анафеме).

          «Филаретовцы» настроены антироссийски и подчеркнуто лояльны к нынешней киевской власти. Сам Денисенко активно общается с деятелями «Правого сектора*»; еще в начале «АТО» он поддержал действия силовиков, призвал Украину закрыть границу и ликвидировать всех «террористов» Донбасса. Но у такой удобной «церкви» нет необходимой легитимности – ее не признает ни одна настоящая православная церковь в мире.

          Адептом идеи «независимой поместной украинской церкви» в свое время был Виктор Ющенко. Он обращался к патриарху Константинопольскому Варфоломею, но тот не дал своего благословения. Десять лет спустя по той же дорожке идет Петр Порошенко. В мае он заявил, что после переговоров с тем же Варфоломеем Украина «очень-очень близка» к получению автокефальной церкви. То есть такой поместной церкви, которые есть, например, в Болгарии, Сербии и той же Грузии. На днях на церковную тему высказался и глава МИД Украины Павел Климкин, признавший: вопрос об автокефалии – вопрос политический. Однако, так же как и с интеграцией в ЕС и НАТО, Порошенко выдал желаемое за действительное. Близкий к Константинопольскому патриархату источник сообщал, что «Киевский патриархат» не получит автокефалии.

          Тем не менее, тема продолжает обсуждаться всерьез. В начале июня секретарь грузинского патриарха, отец Микаэл Ботковели сообщил: представитель Вселенского патриархата (это одно из названий Константинопольского патриархата) может посетить Грузию «в контексте дискуссий по введению автокефалии Украинской православной церкви». А незадолго до этого в Грузию приезжал «министр иностранных дел» РПЦ, глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (Алфеев). Считается, что он отговаривал грузинских иерархов от признания украинской церковной «самостийности». Заметим, что на прямой вопрос о позиции ГПЦ секретарь патриарха Грузии ответил уклончиво: «Вопрос сложный, определяемый каноническими нормами».

          Митрополит Петр (Цаава)<br>(фото: patriarchate.ge)
          Митрополит Петр (Цаава)
          (фото: patriarchate.ge)

          И теперь такой «подарок» от не последнего человека в Синоде ГПЦ. Но можно ли всерьез рассматривать слова митрополита Петра (Цаавы)? С одной стороны, грузинский патриарх Илия II и Синод не отмежевались от слов митрополита, по крайней мере, пока. С другой стороны, владыка Петр честно признал: на собрании Синода в четверг, после которого он и сделал свое сенсационное заявление, украинский вопрос не обсуждался. То есть имело место выражение сугубо личного мнения.

          Добавим, что у самого митрополита Петра – сложная репутация; его считают человеком резким и несдержанным. В прошлом году его имя мелькало в прессе в связи со слухами о подготовке покушения на Илию II. Митрополит был отстранен от руководства церковной телекомпанией. Но, с другой стороны, слухи остались слухами, а Петр остался «в сущем сане». И в любом случае пока мы имеем дело лишь мнением отдельного взятого иерарха.

          В грузинском экспертном сообществе считают, что ГПЦ не будет торопиться с принятием решения по Украине – вынесут этот вопрос «на церковную повестку дня с полной определенностью. Церковное руководство оказалось в непростом положении, отмечает грузинский религиовед Владимир Саришвили. «С одной стороны, это позиция по украинской автокефалии Вселенского патриархата, не учитывать которую в ГПЦ не могут, – сказал Саришвили газете ВЗГЛЯД. – А с другой – позиция РПЦ. Ведь существует опасность того, что РПЦ, если ее не устроит позиция Грузинской церкви по вопросу автокефалии Украины, признает независимыми епархии Абхазии и Южной Осетии».

          Напомним, что сейчас ни Русская, ни Грузинская церковь не признают самостоятельность церквей в Абхазии и Южной Осетии. По мнению Саришвили, оказавшись «между двух огней», ГПЦ «будет проявлять сдержанность до последнего, насколько это будет возможно».

          Схожую точку зрения высказал ведущий научный сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. «Грузинский патриарх может дать какой-то реверанс в сторону Украины, но никогда не поддержит автокефалию, – сказал Лункин газете ВЗГЛЯД. – Именно поэтому реакция Москвы на заявление митрополита Петра сдержанная. В Москве понимают: грузинский патриархат эту идею в принципе не может поддержать. Хотя бы из-за того, что РПЦ может заявить, что не признает Абхазию и Южную Осетию канонической территорией Грузинского патриархата».

          Заявление митрополита Петра – это, конечно, не последнее слово. Должно быть как минимум слово патриарха Грузии, подчеркивает российский религиовед. «Кроме того, Вселенский патриархат не рассылал никому никакого «подписного листа» и не просил высказываться за или против. Собственно, появление такой просьбы дало бы полное право патриарху Кириллу заявить о начале раскола. А вот это была бы уже очень опасная ситуация», – отметил Лункин. Он добавил:

          «Обещание об автокефалии – несбыточная мечта Порошенко и его окружения, которые стремятся таким методом решить проблему своей политической популярности».

          «Я не очень верю в автокефалию, но исключить ее предоставления нельзя», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Учитывая влияние американцев на константинопольского патриарха Варфоломея и учитывая, что в церквях Восточной Европы не все довольны нынешней ситуацией, теоретически из 15 автокефальных церквей меньшинство может поддержать автокефалию для Украины. Но не большинство. И тогда произойдет масштабный раскол православной церкви. Теоретически это возможно».

          Впрочем, Погребинский не уверен, что украинские власти будут упорно бороться. Сам проект отделения украинского православия от российского – важная тема в идеологии украинских националистов, но для Порошенко не является чем-то принципиальным. «Я не рассматриваю Порошенко вообще как идейного человека. Он никакой не националист, а человек, обслуживающий свой интерес», – замечает эксперт.

          Добавим, что проект автокефалии сложно реализуем и с церковной точки зрения. «Ну не может власть сама своей волей создавать церковь, да и еще обращаться к патриархату за пределами Украины, чтобы он эту церковь создал, – поясняет Лункин. – Это нонсенс и с точки зрения светского, и с точки зрения церковного права». Киевские светские власти считают, что «ответственный» за признание новой церкви – Константинопольский патриарх. Но дело в том, что Варфоломей – глава лишь самой древней, но не «старшей» поместной церкви. Все поместные церкви равны, и без согласия РПЦ как «материнской церкви» украинская церковь не может получить независимость. Об этом напоминают в Московском патриархате.

          Канонический путь создания автокефальной украинской церкви, как отмечает Лункин, был бы следующим: УПЦ Московского и Киевского патриархатов должны сначала договориться об объединении. Потом им следует обратиться в Москву. И если РПЦ будет не против, надо уже идти в Константинополь. Но очевидно, что такой вариант выглядит малореальным.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............