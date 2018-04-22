Источник: Украинской церкви не дадут автокефалии

Украинская православная церковь Киевского патриархата не получит автокефалии, так как этот вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение должно быть единогласным, сообщил близкий ко Вселенскому патриархату источник.

Константинопольский патриархат поговорит со всеми другими церквами и соберет внеочередной синод с участием всех православных церквей, который, однако, не предоставит автокефалию Украинской православной церкви – поскольку требует единогласного решения, сообщил источник РИА «Новости».

«В Фанаре соберутся 14 православных церквей с тем, чтобы обсудить запрос. Но они не примут решения о предоставлении автокефалии», – сказал источник, добавив, что на синоде будут и патриарх Кирилл, и другие дружески расположенные к Москве церкви.

Ранее в воскресенье украинский президент Петр Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат начал работу по введению автокефалии Украинской православной церкви.