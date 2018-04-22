Порошенко объявил о начале работы по введению автокефалии УПЦ

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат начал работу по введению автокефалии Украинской православной церкви.

«Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви», – написал он в Facebook.

По словам Порошенко, такое решение принял святой и священный синод Вселенского патриархата, принявший к рассмотрению обращение от президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею.

В четверг Верховная рада поддержала обращение Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви. В Кремле заявили, что создание автокефальной церкви вряд ли найдет поддержку в Москве.