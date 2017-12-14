Кремль оценил планы Украины об автокефальной церкви

Создание автокефальной поместной церкви на Украине вряд ли найдет поддержку в Москве, ведь такие действия направлены на церковный раскол, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться», – приводит его слова РИА «Новости».

«Вы знаете позицию Русской православной церкви, патриарха всея Руси по этому вопросу», – заметил Песков.

Ранее в четверг украинский президент Петр Порошенко заявил, что создание в стране единой поместной автокефальной церкви – это вопрос национальной безопасности.

Верховная рада на заседании в четверг поддержала обращение Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви.

Патриарх Константинопольский Варфоломей ранее говорил, что не может поддержать создание «независимой церкви» на Украине.

Газета ВЗГЛЯД анализировала последствия возможного признания «киевского патриархата».